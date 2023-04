Bundesliga: Bayern a Magonza, Augusta-Stoccarda 1-1

Un altro boccone amaro per il Bayern, cacciato dal suo ex allenatore Guardiola, che ora deve consolarsi con uno scudetto mai così incerto negli ultimi anni. Il Dortmund è a -2, ha fatto gli stessi punti dei campioni nelle ultime 4 gare, nonostante il ko nella sfida diretta. A Tuchel, arrivato in corsa, non verrebbe perdonato un altro flop per cui deve vincere in casa del Magonza, che ha gli stessi punti del Francoforte avversario del Dortmund, che però gioca in casa. Nella volata per gli altri due posti Champions, che riguarda Union Berlino, Friburgo e Lipsia, sta peggio quest'ultima impegnata in casa del Leverkuse, unica tedesca nelle semifinali di coppa.

Il quadro della 29/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Augusta-Stoccarda 1-1

Bochum-Wolfsburg sabato ore 15.30

Hertha-Brema

Hoffenheim-Colonia

Magonza-Bayern

Dortmund-Francoforte ore 18.30

Friburgo-Schalke domenica ore 15.30

Leverkusen-Lipsia ore 17.30

Monchengladbach-Union Berlino ore 19.30