Europa League: Roma-Feyenoord e Sporting-Juventus LIVE

In campo Roma-Feyenoord 0-0 DIIRETTA e Sporting-Juventus 0-0 DIRETTA

Paulo Dybala sarà in panchina al fischio d'inizio di Roma-Feyenoord, gara di ritorno di quarti di finale dell'Europa League, stasera all'Olimpico. L'argentino, non al meglio, era in dubbio anche per la sola presenza e Josè Mouriho ha preferito preservarlo, schierando una formazione che non prevede titolare nemmeno Abraham: Rui Patrício, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Matic, Spinazzola, Pellegrini e Belotti.

Allenamento di rifinitura per la Juventus ieri per il ritorno dei quarti di finale di Europa League a Lisbona contro lo Sporting, con i bianconeri che partiranno con un gol di vantaggio dopo l'1-0 dell'andata. Per l'ultima seduta alla Continassa prima della partenza per il Portogallo il tecnico Massimiliano Allegri ha ritrovato due difensori, De Sciglio e Alex Sandro, sulla via del recupero dopo gli ultimi acciacchi. E' ancora fermo ai box, invece, l'attaccante Kean, il quale aveva già saltato la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo per problemi muscolari.