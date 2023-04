Europa League: in campo Roma-Feyenoord 0-0 e Sporting-Juventus 1-1 LIVE

In campo Roma-Feyenoord 0-0 DIRETTA e Sporting-Juventus 1-1 DIRETTA

SPORTING LISBONA - Juventus 1-1 ak 20'! Rete di Edwards. Rigore calciato centrale, con Szczesny che si tuffa sulla sinistra.

Sporting Lisbona - JUVENTUS 0-1 al 9'! Rete di Rabiot. Passa la Juventus con Rabiot. Calcio d'angolo con la palla che finisce in area e dove in mischia Coates non riesce a liberare, il francese è il più lesto e sotto porta calcia in rete.

Paulo Dybala sarà in panchina al fischio d'inizio di Roma-Feyenoord, gara di ritorno di quarti di finale dell'Europa League, stasera all'Olimpico. L'argentino, non al meglio, era in dubbio anche per la sola presenza e Josè Mouriho ha preferito preservarlo, schierando una formazione che non prevede titolare nemmeno Abraham: Rui Patrício, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Matic, Spinazzola, Pellegrini e Belotti.