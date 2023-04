Premier: altro pareggio dell'Arsenal, il City è più vicino

Secondo pareggio consecutivo in campionato per l'Arsenal, che dopo il 2-2 con il Liverpool non vanno oltre lo stesso risultato in casa del West Ham in un incontro della 31/a giornata. I leader della Premier League hanno ora 74 punti, solo quattro di vantaggio sul Manchester City, che ha giocato una partita in meno.

Nell'altra partita odierna, il Manchester United ha battuto 2-0 il Nottingham Forest e si porta al terzo posto da solo, con tre punti di vantaggio sul Newcastle e sei sul Tottenham, che avevano ieri entrambe perso. L'Arsenal ha cominciato il match nel migliore dei modi, conquistando un doppio vantaggio dopo soli nove minuti con Gabriel Jesus al 7' e quindi Odegaard. Poco dopo la mezz'ora, Benrahma ha accorciato le distanze su rigore, mentre sempre dal dischetto, a inizio ripresa, Saka ha sprecato il possibile 3-1. Un paio di minuti dopo, al 10', Bowen ha battuto il portiere ospite con un tiro al volo. A Nottingham, lo United è andato in vantaggio al 32' con Antony, il quale a 15' dalla fine della partita ha confezionato l'assist per il raddoppio di Dalot. Il Nottingham Forest resta terz'ultimo con 27 punti, gli stessi dell'Everton.

Il Manchester City ha superato il Leicester 3-1 con una doppietta di Haaland

L'Aston Villa travolge 3-0 il Newcastle e si porta a 3 punti dal quinto posto del Tottenham, sconfitto 3-2 in casa dal Bournemouth.





L'Europa nel mirino anche di De Zerbi che è andato a vincere 2-1 a casa del Chelsea: il Brighton, con due partite ancora da recuperare, consolida il settimo posto a quota a 49 punti.

Il quadro della 31/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Aston Villa-Newcastle 3-0

Chelsea-Brighton1-2

Everton-Fulham 1-3

Southampton-Crystal Palace 0-2

Tottenham-Bournemouth 2-3

Wolves-Brentford 2-0

Manchester City-Leicester 3-1

West Ham-Arsenal 2-2

Nottingham-Manchester Utd 0-2

Leeds-Liverpool lunedì ore 21