Julia Ituma e l'arrivederci in chat. Presto il rientro della salma

Julia Ituma aveva detto alle sue compagne di squadra e all'allenatore di non stare bene e ha scritto 'arrivederci' nel gruppo WhatsApp della squadra prima di finire giù dal sesto piano della sua stanza nell'hotel di Istanbul. Lo riporta il quotidiano turco Hurriyet che ricostruisce l'ultima serata della pallavolista italiana. La sua compagna di stanza, la spagnola Lucia Varela Gomez, ha dichiarato: "Abbiamo parlato fino all'1.30. Poi ho dormito. Sono stata informata che era caduta la mattina".

Intanto è stata eseguita stamane presso l'istituto di medicina legale di Istanbul l'autopsia sul corpo di Julia Ituma, la 18enne pallavolista azzurra di Novara morta ieri dopo esser caduta dalla finestra della sua camera d'albergo, dove era in ritiro con la sua squadra. Lo apprende l'ANSA. Per gli esiti degli esami, che dovranno anche essere tradotti in italiano, serviranno alcun giorni.

Elizabeth Ituma, la madre di Julia, sta tornando in Italia dopo essere arrivata ieri sera a Istanbul. Famiglia e club attendono il rientro della salma, che secondo le indicazioni delle autorità locali dovrebbe avvenire a breve, per definire le esequie

Novara volley "sotto choc", per adesso non si allena

"Siamo sotto choc, cercate di capire". Sono tutte simili le risposte delle atlete e dei dirigenti del Novara Volley contattati il giorno dopo il rientro da Istanbul, dov'è morta la giovane pallavolista italiana. Il dolore per la scomparsa di Julia si accompagna alla vicinanza con la giovane compagna di stanza, sui social però presa di mira, perché a qualcuno sembra impossibile che non si sia accorta di nulla. Per lei la protezione della società è totale. Nessuno in società vuol pensare all'attività sportiva: oggi non è previsto alcun allenamento e non è stato stilato nemmeno un programma per i prossimi giorni.

Tutto ruota attorno alle decisioni della Federvolley: domenica, alle 20,30, è in programma gara1 dei quarti di finali e la Igor Novara dovrebbe essere impegnata sul campo del Chieri. Il condizionale è d'obbligo perché tutti danno per scontato che l'incontro sarà rinviato, ma al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Se la gara sarà disputata, domani sicuramente riprenderanno gli allenamenti.

La gara tra Chieri e Novara di pallavolo femminile è stata rinviata a mercoledì 19 aprile: lo ha deciso il cda della Lega Pallavolo Serie A Femminile "dopo aver raccolto il parere delle Istituzioni sportive nazionali, delle squadre impegnate nella fase dei playoff, sentite e condivisa la decisione con le Società Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri, valutata la situazione generale, organizzativa, regolamentare e di gestione degli impianti".

Nelle partite del weekend, oltre al minuto di silenzio previsto dalla Fipav, le giocatrici scenderanno in campo con il lutto al braccio. In tutti i palazzetti verrà dedicato un momento a Julia, con una foto proiettata sui maxischermi mentre sui led passerà una scritta in suo ricordo. Lo speaker ricorderà Julia e non verrà diffusa musica negli impianti in questo turno dei Campionati di Serie A1 e A2.

Agenzia ANSA Ituma, da Bovisasca al volley,la triste storia di 'Titu' - Sport Da un piccolo oratorio della Bovisasca alla Champions League con Novara, attraverso le nazionali giovanili con cui aveva vinto l'oro Europeo Under19 nel 2022 da mvp. (ANSA)

I tifosi del Novara volley, sconvolti e in silenzio stampa

Si dicono sconvolti dalla morte di Julia Ituma, al punto che, almeno fino alla prossima partita contro il Chieri, hanno deciso di chiudersi in un silenzio stampa. Sono la tifoseria ufficiale della Igor Gorgonzola, la squadra di volley novarese di cui faceva parte la pallavolista morta a Istanbul. "Il Baluardo Novara - scrivono sui social come tifoseria - per esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Julia, alla società Igor Volley e a tutti coloro che conoscevano la nostra Titu, dichiara il silenzio stampa fino alla prossima partita". La loro è una fede, come recita il loro motto 'Sempre ovunque' che li ha portati a seguire le atlete che chiamano 'igorine' anche a Istanbul, dov'era presente uno dei venti fedelissimi, con tanto di striscione con scritto 'Novara', che però gli addetti alla sicurezza turchi hanno impedito di esporre. Della morte della giocatrice il tifoso stesso i trasferta ha appreso solo la mattina dopo, dai media. Ancora sconcertati nelle prossime ore s'incontreranno "per decidere tutti insieme come ricordare Julia". Il post sui social contiene una foto della ragazza e listato a lutto.