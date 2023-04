Serie A: Cremonese-Empoli, formazioni

In campo alle 18.30 Cremonese.Empoli

LA VIGILIA

Per l'Empoli il traguardo salvezza potrebbe essere in dirittura di arrivo e a Cremona la squadra azzurra si gioca uno dei nove 'match point'. Lo dice l'allenatore Paolo Zanetti, che non si nasconde: "Sicuramente siamo vicini all'obiettivo e questo con la Cremonese è uno dei nove match point che abbiamo a disposizione. Dobbiamo andare a Cremona con la mentalità di portare a casa dei punti. Affrontiamo una squadra che sta bene e con giocatori di grande gamba. Sono al nostro livello, non è una partita abbordabile e si giocherà sui dettagli. Vogliamo dare continuità di risultati, la difficoltà più grande è uscire dai momenti duri". L'avversario si presenta con un nuovo allenatore rispetto all'andata: "Ci sono molte differenze, è diventata una squadra camaleontica. Cambiano spesso adattandosi all'avversario. Analizzando un blocco di partite abbiamo trovato molte differenze, lavorano molto sulla tattica. Mi aspetto una partita difficile, per loro è un'ultima spiaggia. Dovremo stare attenti a tenere alto il livello di attenzione e di aggressività". Sulla formazione e le condizioni di Vicario il tecnico è chiaro: "Su Vicario porto buone notizie, il problema è superato, ora bisogna farlo ritornare in forma. Non essendo un giocatore di movimento i tempi sono diversi, deve ritrovare forza e chili. Tra massimo un paio di partite può tornare al suo posto. La squadra sta bene onestamente, stiamo crescendo anche fisicamente. Abbiamo messo molta benzina durante la sosta e aumentano i nostri parametri. Akpa e Ismajili non ci saranno, ma abbiamo una rosa ampia che ci garantisce di essere competitivi". Zanetti ha parlato anche dell'ultimo pareggio a Milano: "Abbiamo pareggiato contro una squadra che è vicina alla semifinale di Champions. Abbiamo fatto una piccola impresa, grazie alla bravura dei ragazzi. La cosa più bella è che col Lecce abbiamo fatto una partita di dominio, poi con umiltà a Milano siamo andati con una strategia diversa. Non esiste un solo spartito, adesso conta solo il risultato. Sono stato orgoglioso della loro duttilità mentale e tecnica. E io forse sono meno integralista".

PROBABILI FORMAZIONI

Cremonese (3-4-1-2): 12 Carnesecchi, 24 Ferrari, 5 Vasquez, 44 Lochoshvili, 17 Sernicola, 28 Meité, 19 Castagnetti, 3 Valeri, 10 Buonaiuto, 74Tsadjout, 90 Dessers. (13 Saro, 45 Sarr, 4 Aiwu, 33 Quagliata, 18 Ghiglione, 6 Pickel 26 Benassi, 23 Acella, 27 Galdames, 20 Afena Gyan, 77 Okereke). All.: Ballardini. Squalificati: Bianchetti Diffidati: Okereke Indisponibili: Ciofani, Chiriches

Empoli (4-3-1-2): 1 Perisan; 24 Ebuhei, 6 De Winter, 33 Luperto, 65 Parisi; 21 Fazzini, 18 Marin, 25 Bandinelli; 35 Baldanzi; 19 Caputo, 91 Piccoli. In panchina: 22 Ujkani, 40 Stubljar, 26 Tonelli, 4 Walukiewicz, 3 Cacace, 30 Stojanovic, 20 Degl'Innocenti, 32 Haas, 5 Grassi, 8 Henderson, 55 Vignato, 14 Pjaca, 23 Destro, 9 Satriano, 28 Cambiaghi. All.: Zanetti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fazzini e Satriano. Indisponibili: Vicario, Akpa Akpro, Ismajli.

Arbitro: Zufferli di Udine Quote Snai: 2.55; 3.30; 2.85