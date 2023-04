Serie A: Bologna-Milan, formazioni

Bologna-Milan in campo sabato alle 15.

Thiago Motta torna a fare i conti con l'emergenza: oltre ad Arnautovic e Cambiaso, che continuano a lavorare a parte dopo gli infortuni accusati a Salerno prima della sosta, ai box c'è pure Roberto Soriano, vittima di una distorsione al ginocchio destro che gli ha provocato una lesione al legamento collaterale: 5-6 settimane di stop per il centrocampista. Sabato dovrà scontare un turno di squalifica Riccardo Orsolini e Motta deve reinventarsi la fascia destra d'attacco, dove potrebbe avere una nuova chance Aebischer, con Barrow, Sansone e Zirkzee a giocarsi due maglie. Ballotaggio Moro-Dominguez in mediana, con l'argentino che potrebbe tornare titolare.

In casa Milan, le ore piccole del dopo Champions sono state smaltite ieri con un lavoro di scarico in palestra per i protagonisti dell'1-0 al Napoli nell'andata dei quarti. Per il resto della squadra, lavoro in campo con esercitazioni tecniche centrate sulle conclusioni a rete, poi gestione del possesso palla e partitella a spazi ridotti. Pioli, per difendere il quarto posto in campionato, dovrà dosare i suoi in vista del ritorno di coppa in programma martedì al "Maradona". Va verso il rientro Kalulu, rimasto a sedere mercoledì dopo lo stop patito in Nazionale, così come Thiaw - escluso con il Napoli - e Florenzi potrebbero prendere un posto tra i partenti. A metà, possibile minutaggio ridotto di Tonali, con Krunic (non impiegato nell'ultimo turno con l'Empoli) indiziato per farsi carico dei 90' di centrocampo. Una tregua potrebbe essere concessa anche a Bennacer, con Saelemaekers e Messias per uno spezzone di gara a ridisegnare l'assetto del centrocampo. Giroud un po' appannato in coppa, davanti potrebbe offrire una nuova chance a Origi e Rebic..