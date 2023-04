Champions: Milan-Napoli, Osimhen non convocato

Victor Osimhen non è stato convocato per l'andata dei quatti di finale di Champions League del Napoli in casa del Milan. L'attaccante nigeriano sta ancora recuperando dalla lesione distrattiva dell'adduttore subita con la sua nazionale e resta quindi a Napoli a proseguire la terapia e gli allenamenti solitari per tornare in campo. Nel Napoli resta acceso l'allarme attacco visto che non è stato convocato neanche Giovanni Simeone che in allenamento è stato colpito da una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro e resta a Napoli.

PIOLI: 'CON IL NAPOLI PARTIAMO ALLA PARI'

Le percentuali di passaggio del turno, tra Milan e Napoli, sono alla pari. Ne è convinto Stefano Pioli: "Partiamo dallo 0-0, abbiamo uguali possibilità. Cosa temo del Napoli? È la squadra che ha fatto più gol in Champions, seconda dopo il Bayern per partite vinte. È un avversario di altissimo livello, con grandi qualità. Ma anche noi abbiamo le nostre. Non so che scelte farà Spalletti, se ci saranno cambiamenti in fase difensiva, se ci aspetteranno o se saranno aggressivi. Ma noi siamo sereni, perché sappiamo di aver preparato la partita nel migliore dei modi