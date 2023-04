Ginnastica: Europei ad Antalya, azzurre difendono titolo

A poco piu' di due mesi dal terribile terremoto al confine tra Turchia e Siria, Antalya si appresta a diventare la capitale della ginnastica artistica del Vecchio Continente, da domani al 16 aprile prossimo. La località turistica sulla costa anatolica è circa 700 chilometri a ovest dell'epicentro del sisma, ma la memoria collettiva della tragedia e' ancora fortissima nel popolo turco e dopo l'omaggio reso dai mondiali juniores una settimana fa, con un patch sulle tute di ogni atleta, e' probabile che il gesto di ricordo venga ripetuto anche da domani. La Turchia chiede infatti di non dimenticare, e vuole tornare alla normalita' anche con lo sport.

Cosi Antalya ospiterà la decima edizione dei campionati Europei Senior: ben 321 gli atleti, tra uomini e donne, provenienti da 39 Paesi, oltre a 181 allenatori, 68 giudici maschili e 64 femminili. Ci saranno in gara gli ucraini, mentre restano esclusi russi e bielorussi nonostante le raccomandazioni Cio: il presidente della federazione mondiale di ginnastica, il giapponese Morinari Watanabe, nei giorni scorsi ha lanciato messaggi di apertura ("siamo al fianco dell'Ucraina ma lo sport non deve essere influenzato dalla politica: difendo il diritto di atleti russi e bielorussi non coinvolti nella guerra a prendere parte alle gare") ma per il momento Mosca e Minsk restano escluse dalle competizioni internazionali. E lo resteranno anche per i prossimi Mondiali di ritmica, a fine agosto a Baku.



L'Italia arriva alla competizione di Antalya come una delle nazionali più forti: basti pensare che Asia D'Amato è la campionessa all around d'Europa in carica, e arriva da un bellissimo argento al Trofeo Città di Jesolo. La ginnasta genovese l'anno scorso saltò per infortunio i Mondiali di Liverpool, motivo per cui arriverà parecchio agguerrita. Lo stesso si può dire per la sua gemella Alice, che con Giorgia Villa (in forza alle Fiamme Oro come le D'Amato), la brixiana Angela Andreoli e Manila Esposito della Ginnastica Civitavecchia completa la squadra femminile; mancherà invece la brianzola Martina Maggio, costretta a rimanere ai box per un problema tendineo. A guidare il team delle ragazze ci sarà il dt Enrico Casella con gli allenatori Monica Bergamelli e Marco Campodonico. L'Italia dovrà difendere il titolo a squadre conquistato l'estate scorsa a Monaco (4 ori, 5 argenti, 5 bronzi) dagli assalti della fortissima selezione britannica, che in Baviera si fermò al secondo posto. Occhio anche alla Germania, che a Monaco si piazzò terza nel medagliere.

Per quanto riguarda la Nazionale maschile, il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro ha convocato Yumin Abbadini (Pro Carate), Lorenzo Minh Casali (Giovanile Ancona), Matteo Levantesi (Virtus Pasqualetti), Marco Lodadio (Aeronautica Militare), Mario Macchiati (Fermo 85) e l'individualista Carlo Macchini (Fiamme Oro) che saranno accompagnati in gara dai coach Marco Fortuna, Alberto Busnari e Luigi Rocchini. Gli azzurri (privi della stella Nicola Bartolini, infortunato al mignolo del piede) sono i secondi migliori in Europa dietro la Gran Bretagna: dopo il trionfo nel palazzetto di Orano ai Giochi del Mediterraneo, l'obiettivo è fare il bis in casa degli agguerriti turchi.

Tra le stelle straniere, brilla l'uomo delle sei medaglie olimpiche (di cui tre ori), Max Whitlock: il britannico è alla prima competizione internazionale dopo aver deciso di puntare a Parigi 2024, dove difenderebbe il suo oro nel cavallo. Altri fenomeni sono l'armeno Artur Davtyan (campione del mondo 2022) e l'ucraino Igor Ravdilov (quattro volte oro europeo), senza parlare poi delle donne: su tutte, l'inglese Becky Downie (nel 2019 argento mondiale ed europeo alle parallele) e la belga Nina Derwael.