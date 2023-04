Calcio: Fiorentina-Spezia

Probabili formazioni di Fiorentina-Spezia.

Fiorentina (4-2-3-1): 1 Terracciano, 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi, 10 Castrovilli, 38 Mandragora, 22 Gonzalez, 5 Bonaventura, 33 Sottil, 9 Cabral. (31 Cerofolini, 2 Dodò, 28 Quarta, 15 Terzic, 16 Ranieri, 42 Bianco, 32 Duncan, 72 Barak, 99 Kouamé, 11 Ikoné, 77 Brekalo, 7 Jovic, 8 Saponara). All.

Italiano.

Squalificati: Amrabat.

Diffidati: Bonaventura, Ikoné.

Indisponibili: Sirigu.

Spezia (4-3-3): 69 Dragowski, 27 Amian, 4 Ampadu, 43 Nikolaou, 20 Bastoni, 6 Bourabia, 8 Ekdal, 77 Zurkowski, 14 Shomurodov, 18 Nzola, 11 Gyasi. (1 Zoet, 22 Marchetti, 10 Verde, 13 Reca, 19 Krollis, 21 Ferrer, 25 Esposito, 30 Maldini, 55 Wisniewski, 72 Cipot). All.: Semplici.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Bastoni, Holm, Amian.

Indisponibili: Holm, Caldara, Agudelo, Sala, Kovalenko, Zovko, Moutinho, Beck.

Arbitro: Dionisi di L'Aquila Quote Snai: 1.42; 4.75; 7.50 (ANSA).