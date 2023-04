Cremonese-Atalanta 1-2 LA CRONACA

Massimo risultato con il minimo sforzo. L'Atalanta passa a Cremona pur senza giocare una partita ad altissimo ritmo. L'ideale per Gasperini, ancora in odore di primi quattro posti, soprattutto dopo la sosta delle nazionali uno dei momenti più delicati della stagione. Contro una Cremonese sempre più condannata alla retrocessione e distratta dall'unico obiettivo rimasto ovvero la semifinale di Coppa Italia di mercoledì sera (andata allo Zini contro la Fiorentina), l'Atalanta ha saputo sfruttare al meglio i cambi. Infatti decisivi nel secondo tempo sono stati prima Boga, su assist di Hojilund e Lookman. Tre giocatori chiave entrati dalla panchina dopo una formazione un po' sperimentale da parte di Gasperini con la coppia d'attacco di 'una volta' Muriel e Zapata. Formazione insolita anche per la Cremonese con il centrocampista Pickel schierato a destra e Castagnetti nel cuore del centrocampo, con Ciofani tornato titolare dopo diverso tempo e Lochoshvili in difesa con Vasquez in panchina. Scelte chiaramente dettate dalla volontà di risparmiare qualche energia in vista della Coppa Italia.

ANSA.it Serie A: Cremonese-Atalanta 1-3 - Calcio Reti: nel pt, 44' De Roon; nel st, 10' Ciofani (rig.), 27' Boga, 48' Lookman (ANSA)

Poche le emozioni, tranne nel finale quando dopo la rete di Boga la Cremonese ha decisamente mollato la presa. Nel primo tempo pochissime le occasioni da rete con le due squadre decisamente compassate, complice anche il gran caldo. A parte qualche tentativo poco incisivo di Muriel da una parte e Tsadjout dall'altra, si arriva al tramonto della frazione con la gara che si sblocca. Bianchetti è pigro nel chiudere su Zapata che parte da destra e appoggia al centro una palla insidiosa. Aiwu la respinge malamente sui piedi di De Roon che non ha difficoltà dal centro dell'area a trovare la via del vantaggio. Nella ripresa la gara si scalda in fretta e dopo una decina di minuti la Cremonese torna in parità con un calcio di rigore di Ciofani per un netto tocco di mano su tiro dello stesso attaccante grigiorosso. Gasperini cambia volto ai suoi, Carnesecchi (di proprietà proprio dell'Atalanta) è attento ma nulla può su Boga al 27'. Azione fotocopia del primo vantaggio con Bianchetti aggirato questa volta da Hojilund che appoggi al centro una palla comoda per Boga al limite dell'area piccola. La Cremonese perde il gancio della partita ma con generosità va vicina al pareggio prima con Tsadjout e poi con Valeri. Ma è l'Atalanta che gestisce meglio la palla e tiene la partita in mano. La rete nel recupero di Lookman arriva al termine di una buona serie di passaggi per il definitivo 3-1.