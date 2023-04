Premier: il Manchester City travolge il Liverpool

Il City travolge in rimonta il Liverpool nel big match della 29/ma giornata di Premier. Finisce 4-1 per la squadra di Guardiola grazie alle reti di Alvarez, De Bruyne, Gundogan e Grealish. Il Liverpool si era portato in vantaggio con un gol di Salah. Stesso punteggio per l'Arsenal che ha liquidato il Leeds con la doppietta di Gabriel Jesus e le reti di White e Xhaka. In classifica i Gunners comandano con 72 punti, a +8 dal City.

Il quadro della 29/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Manchester City-Liverpool 4-1

Arsenal-Leeds 4-1

Bournemouth-Fulham 2-1

Brighton-Brentford 3-3

Crystal Palace-Leicester 2-1

Nottingham-Wolves 1-1

Chelsea-Aston Villa ore 18.30

West Ham-Southampton domenica ore 15

Newcastle-Manchester Utd ore 17.30

Everton-Tottenham lunedì ore 21