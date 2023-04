Bundesliga: arriva Tuchel e Bayern ne fa 4 al Borussia

Per Thomas Tuchel non poteva esserci esordio migliore sulla panchina del Bayern Monaco. Infatti la sua nuova squadra ha battuto una delle sue ex, il Borussia Dortmund, per 4-2 nel 'Klassiker' della Bundesliga, che era anche lo scontro fra le prime due in classifica. All'intervallo il Bayern era già avanti per 3-0 grazie a un clamoroso autogol del portiere dei gialloneri Kobel e a una doppietta di Thomas Muller. Nella ripresa quarta rete dei bavaresi con Coman, poi il Borussia ha ridotto le distanze con un rigore di Emre Can e con Malen, ma il risultato non è mai stato in discussione. Grazie a questo successo il Bayern è tornato in vetta alla classifica, scavalcando i rivali, e ora ha 55 punti contro i 53 del Borussia. L'Union Berlino è terza a quota 51.

Il quadro della 26/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Francoforte-Bochum 1-1

Friburgo-Hertha 1-1

Lipsia-Magonza 0-3

Schalke-Leverkusenvv0-3

Union Berlino-Stoccarda 3-0

Wolfsburg-Augusta 2-2

Bayern-Dortmund 4-2

Colonia-Monchengladbach domenica ore 15.30

Brema-Hoffenheim ore 17.30