Ad aprile 3 volte Napoli-Milan, Inter e Juve nove gare

Tre volte Napoli contro Milan in 16 giorni; Inter e Juve (oltre alla Fiorentina) che giocano nove gare in un mese. Le squadre di serie A ci accingono a un aprile di fuoco in cui si raccolgono i frutti della stagione, che si concluderà all'inizio di giugno. L'unica squadra tranquilla è il Napoli di Spalletti che sfoglia la margherita per capire quando vincerà matematicamente lo scudetto, se a fine aprile o a inizio maggio. Per tutte le altre impegnate nella volata Champions è tempo di esami, con la Lazio in pole per i punti e perchè non gioca le coppe. Inter, Milan e Roma sentono il fiato sul collo dell'Atalanta mentre resta l'incognita della Juve che, da quando ha il fardello di -15, vola in classifica (sarebbe abbondantemente seconda). Il calendario di aprile è omogeneo: Milan, Inter e Atalanta incontrano una sola volta una big, per le altre le sfide al vertice sono due. Questo il cammino delle squadre.

- NAPOLI (71 punti): il +19 fa giocare i partenopei in scioltezza, coltivando anche il sogno Champions. Milan e Juve gli scogli, la festa scudetto può essere anche il 29 al Maradona con la Salernitana. Calendario (in maiuscolo le gare in trasferta): 2/4 ore 20.45 Milan; 7/4 alle 19 LECCE; Champions 12/4 alle 21 MILAN; 15/4 alle 18 Verona; Ch. 18/4 alle 21 Milan; 23/4 alle 20.45 JUVENTUS; 29/4 alle 15 Salernitana.

- LAZIO (52 punti): senza Immobile e con troppi gol subiti, sembrava in disarmo. Poi i successi con Napoli e, soprattutto, il secondo derby con la Roma, hanno cambiato tutto. Deve passare indenne le sfide con Juve e Inter per blindare la Champions. Calendario: 2/4 ore 15 MONZA; 8/4 alle 20.45 Juventus; 14/4 alle 20.45 SPEZIA; 22/4 alle 18 Torino; 30/4 alle 12.30 INTER.

- INTER (50 punti): Inzaghi sulla graticola nonostante i quarti di Champions. Molto dipenderà dalle sfide in coppa con Benfica e Juve, ma imprescindibile è finire tra le prime quattro, e una tappa basilare sara' lo scontro di fine aprile con la Lazio. Calendario: 1/4 ore 18 Fiorentina; Coppa Italia 4/4 alle 21 JUVENTUS; 7/4 alle 17 SALERNITANA; Champions 11/4 alle 21 BENFICA; 15/4 alle 20.45 Monza; Ch. 19/4 alle 21 Benfica; 23/4 alle 12.30 EMPOLI; C.I. 26/4 alle 21 Juventus; 30/4 alle 12.30 Lazio.

- MILAN (48 punti): lo scoglio vero riguarda le tre gare col Napoli dominatore, se continua a staccarsi la sfida decisiva può essere in casa della Roma. Calendario: 2/4 ore 20.45 NAPOLI; 7/4 alle 21 Empoli; Champions 12/4 alle 21 Napoli; 15/4 alle 15 BOLOGNA; Ch. 18/4 alle 21 NAPOLI; 23/4 alle 18 Lecce; 29/4 alle 18 ROMA.

- ROMA (47 punti): se non batte la Samp per Mourinho si fa dura perchè non può bastare eliminare il Feyenoord per rendere positivo il bilancio di stagione, visto che, in ottica Champions, aprile si chiude con Atalanta e Milan. Calendario: 2/4 ore 18 Sampdoria; 8/4 alle 18.30 TORINO; Europa League 13/4 alle 18.45 FEYENOORD; 16/4 alle 020.45 Udinese; E.L. 20/4 alle 21 Feyenoord; 23/4 alle 20.45 ATALANTA; 29/4 alle 18 Milan;

- ATALANTA (45 punti): la rimonta è cominciata quando sembrava irrimediabilmente staccata, anche per la flessione di quasi tutte le avversarie. Non ha le fatiche della coppa e ha in casa la sfida più importante, con la Roma. Calendario: 1/4 ore 015 CREMONESE; 8/4 alle 16.30 Bologna; 17/4 alle 20.45 FIORENTINA; 24/4 alle 20.45 Roma; 29/4 alle 20.45 TORINO;

- JUVENTUS (41 punti): il convitato di pietra della volata Champions. E' in grande forma, punta a vincere le due Coppe, spera ancora di riavere i 15 punti (si saprà il 19 aprile). Nel frattempo ha un calendario tosto: oltre a Inter e Sporting, anche Lazio e Napoli.

Calendario: 1/4 ore 20.45 Verona; Coppa Italia 4/4 alle 21 Inter; 8/4 alle 20.45 LAZIO; Europa League 13/4 alle 21 Sporting; 16/4 alle 18 SASSUOLO; E.L. 20/4 alle 21 SPORTING; 23/4 alle 20.45 Napoli; C.I. 26/4 alle 21 INTER; 30/4 alle 20.45 BOLOGNA.