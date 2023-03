Zeman: 'Retegui? qualificazioni Europeo non siano provini'

"Sono contento per Verratti capitano e che possa rappresentare così l'Italia. Sul centravanti (ndr Retegui) mi sembra che le qualificazioni all'Europeo non devono essere dei provìni. Poi ha fatto gol. Le qualificazioni sono importanti. Ci mancano due mondiali, speriamo che non ci manchi anche l'Europeo visto che siamo campioni in carica". Così il tecnico del Pescara Zdenek Zeman a margine della presentazione della gara che domani i biancazzurri affronteranno a Catanzaro.