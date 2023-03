Il nuovo stadio di Cagliari sarà intitolato a Riva, sì del Comune

Ora c'è anche il sì del Consiglio comunale, all'unanimità: il nuovo stadio di Cagliari si chiamerà Gigi Riva. Una nomina simbolica, perché l'impianto deve ancora sorgere. Ma il capoluogo sardo che ha assistito dal vivo alle gesta di Rombo di Tuono ha deciso: un lungo applauso alle parole del sindaco Paolo Truzzu che ha introdotto la mozione: 29 voti favorevoli, nessun astenuto.

Lo stesso Truzzu ha raccontato un piccolo retroscena: "Quando ho proposto a Riva l'intitolazione - ha detto - eravamo entrambi emozionati perché una scelta così è abbastanza delicata, anche se esistono esempi di impianti in Europa e in Italia che portano il nome di sportivi viventi. Il campo del Foro Italico, ad esempio, porta il nome di Nicola Pietrangeli. Ma è stato Riva a toglierci dall'imbarazzo. Mi ha detto di essere contento di poter vivere e assaporare l'intitolazione, proprio perché di solito la stessa intitolazione è dedicata a chi non c'è più".

Truzzu ha ricordato le motivazioni che hanno portato alla scelta: "Anche se è nato a Leggiuno - ha detto il primo cittadino di Cagliari - Gigi è un sardo che ha scelto la Sardegna. Quando parlo con qualcuno che ricorda quella domenica di aprile nella quale il Cagliari si assicurò lo scudetto, vedo che chi racconta si emoziona, cambia espressione".