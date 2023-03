Serie A: Verona-Monza 1-1 Cremonese-Fiorentina 0-2

Verona-Monza 1-1 e Cremonese-Fiorentina 0-2

ANSA.it Calcio: Cremonese-Fiorentina 0-2 - Calcio Cremonese-Fiorentina 0-2 (0-1) Cremonese (5-3-2): Carnesecchi, Sernicola (8'st Okereke), Ferrari, Bianchetti, Vasquez, Valeri, Benassi, Galdames (32'st Ghiglione), Pickel (32'st Meitè), Dessers (14'st Buonaiuto), Tsadjouts (14'st Ciofani). (ANSA)

FIORENTINA ESPUGNA CREMONA CON UN GRANDE MANDRAGORA

Missione compiuta per la Fiorentina che esce vincente dallo Zini di Cremona per l'antipasto di quella che sarà la semifinale di Coppa Italia tra qualche settimana. Due a zero il risultato per la Viola che doma una Cremonese mai veramente pericolosa. Soprattutto una gara senza mai alzare troppo i ritmi, fondamentale per gli uomini di Italiano reduci dalle fatica di Conference League. Il match lo decidono con un gol per tempo Mandragora (autore di una grande prestazione) e Cabral (su assist sempre di Mandragora). Il resto è stato controllo del gioco per i toscani, bravi a tenere sempre lontano la Cremonese dalla propria area. Unica sbavatura a 10' dalla fine con l'inserimento di Okereke su cui però ha messo una pezza l'ex Sirigu in campo al posto dell'acciaccato Terracciano.

1-1 CON IL MONZA, VERONA SI ALLONTANA DA SALVEZZA

Un pareggio che suona come una condanna. Il Verona non va oltre l'1-1 con il Monza e i punti dalla salvezza tornano ad essere cinque. Il malumore al Bentegodi è evidente e la classifica torna ad essere un macigno pesantissimo. Un Monza che esce nella ripresa grazie alla migliore qualità del palleggio. Pareggio giusto ma che serve ben poco ad entrambi.