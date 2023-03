Serie A: Juventus-Sampdoria 3-2 LIVE

In campo Juventus-Sampdoria 3-2 LIVE



Vlahovic sbaglia un rigore al 69'

Ancora in gol Rabiot al 65'

Pareggia Djuricic al 32'

Accorcia Augello al 31'

Raddoppia Rabiot al 26'

In gol Bremer all'11'



Paul Pogba non ci sarà nemmeno questa sera contro la Sampdoria: il francese ha accusato infatti un fastidio muscolare durante la rifinitura di questa mattina. Dopo l'esclusione dalla gara contro il Friburgo per motivi disciplinari, il 'Polpo' salterà dunque anche la sfida contro i blucerchiati. Il giocatore verrà valutato nelle prossime ore con esami strumentali.