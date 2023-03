Serie A: Napoli-Atalanta 2-0 LIVE

In campo Napoli-Atalanta 2-0 DIRETTA

77' GOL NAPOLI! Napoli 2-0 Atalanta! Rete di Rrahmani! Elmas dalla bandierina, il numero 13 azzurro la mette dentro con un'ottima girata di testa.



60' GOL NAPOLI! Napoli 1-0 Atalanta! Rete di Kvaratskhelia! Il georgiano raccoglie l'assist di Osimhen, ubriaca la difesa dell'Atalanta e insacca in porta.

LA VIGILIA. L'ambiente è già abbastanza surriscaldato e tutti sembrano concentrati su come festeggiare lo scudetto, ma Spalletti ha un chiodo fisso nella testa e pensa solo a quello: l'Atalanta. ''Sarà possibile pensare allo scudetto - dice - quando non ci sarà un'altra squadra in condizione di prenderci come punti. Dobbiamo ancora fare tante partite di livello importantissimo per il calcio italiano''. Il primo di questi scogli di cui parla il tecnico del Napoli è proprio quello di domani al 'Maradona'. ''Con l'Atalanta - spiega Spalletti - sono sempre grandissime sfide in cui il risultato te lo devi meritare per ottenerlo. Loro sono una grande squadra, guidata da un grandissimo allenatore il quale da tantissime stagioni porta a casa un fatturato calcistico importante sia di soldi che di risultati che evidenzia la qualità del suo lavoro. E' una partita importante che noi affronteremo nella maniera corretta. Non abbiamo da fare nessuna reazione, le reazioni si fanno quando si sbagliano le partite precedenti e noi non abbiamo sbagliato niente con la Lazio''. Proprio la partita con i biancocelesti, a giudizio dell'allenatore del Napoli, fa capire che nulla è ancora deciso e che il tricolore è ancora lontano e va conquistato con fatica e con sudore. ''Nella gara con la Lazio - osserva - non abbiamo fatto niente di male per perderla e poi ti ritrovi senza aver fatto punti. Io riguardo, analizzo e faccio rivedere le partite e sono sicuro che non c'è da avere una reazione. Quella è stata una prestazione che la squadra ha fatto bene, la Lazio ha sfruttato un episodio che gli è girato a favore come è accaduto a noi altre volte''.