Serie A: Bologna-Lazio 0-0 LIVE

In campo al Dall'Ara per il posticipo Bologna-Lazio 0-0 Diretta

La vigilia. A sostenere la Lazio, nella sfida con il Bologna di sabato sera, ci sarà il ricordo di un tifoso speciale: Gianmarco Calleri, presidente biancoceleste dal 1986 al 1992, scomparso l'8 marzo scorso a 81 anni. Onorare il ricordo del patron che portò nella Capitale campioni come Gascoigne e Riedle sarà uno stimolo in più per i ragazzi di Sarri, reduci dalla deludente sconfitta in Conference League contro l'AZ Alkmaar. All'Olimpico, martedì scorso, la Lazio ha "sbagliato l'atteggiamento", come ripetuto più volte dal tecnico, buttando alle ortiche la partita con un insistente possesso palla nella propria metà campo. Certo non ha aiutato l'assenza di Ciro Immobile: il bomber salterà la trasferta emiliana visto l'infortunio al bicipite femorale in cui è incappato contro il Napoli. Per il bomber è il terzo problema fisico in stagione, e i suoi gol servirebbero come il pane a una formazione che nelle ultime dieci gare ha collezionato la miseria di otto reti. Il compito di rivitalizzare l'attacco aquilotto è sulle spalle di Felipe Anderson, il fedelissimo di Sarri (sempre in campo da quando il tecnico è arrivato a Roma); il brasiliano agirà da falso nueve, coadiuvato da Pedro e Zaccagni. In difesa Hysaj sostituirà a sinistra lo squalificato Marusic, mentre è ballottaggio tra Casale (acciaccato per un fastidio muscolare) e Patric per il posto accanto a Romagnoli. A centrocampo spazio ai tre tenori, Milinkovic, Luis Alberto e Cataldi, vicinissimo al rinnovo con il club della sua vita: il mediano di Ottavia, che contro l'AZ ha toccato quota 200 presenze con l'aquila sul petto, estenderà il proprio contratto fino al 2028, andando a guadagnare 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. Il Bologna, grazie a Thiago Motta, sta disputando una buona stagione e non è più la squadra che perse all'andata: era la prima di campionato e la Lazio vinse 2-1 in rimonta grazie all'autogol del dell'ex De Silvestri e a una rete proprio di Immobile. "È una partita difficile, giochiamo contro una formazione che negli ultimi tempi sta avendo un rendimento importante, ha battuto l'Inter, si chiude bene e concede poco - spiega Manuel Lazzari ai microfoni di Lazio Style Channel - La gara di Napoli ci ha lasciato positività, ora la classifica in zona Champions è molto corta, ci sono squadre forti e ce la giocheremo fino alla fine.