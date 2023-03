Premier: Bournemouth-Liverpool 1-0, Salah sbaglia un rigore

Il Liverpool perde 1-0 a Bournemouth con Salh che nella ripresa sbaglia il rigore del possibile 1-1. Il gol decisivo è di Billing al 28'. I Reds, che in Champions mercoledì devono provare a ribaltare a Madrid il 5-2 del Real, restano quinti a 42 punti.

Sulle ali dell'entusiasmo di Coppa invece il Chelsea atteso dal Leicester mentre il Tottenham di Conte deve assolutamente con il Nottingham per riprendersi dall'eliminazione subita dal Milan. In testa l'Arsenal è impegnato nel derby con il Fulham mentre il City, a pochi giorni dalla sfida di Champions con il Lipsia, gioca in casa del Crystal Palace.

Il quadro della 27/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Bournemouth-Liverpool 1-0

Everton-Brentford

Leeds-Brighton

Leicester-Chelsea

Manchester Utd-Southampton

Tottenham-Nottingham

Crystal Palace-Manchester City ore 18.30

Fulham-Arsenal domenica ore 15

West Ham-Aston Villa

Newcastle-Wolves ore 17.30