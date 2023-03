Serie A: in campo Verona-Monza 0-0 Cremonese-Fiorentina 0-0 LIVE

In campo Verona-Monza 0-0 Cremonese-Fiorentina 0-0 DIRETTA



ITALIANO, A CREMONA RIATTACCHIAMO SUBITO LA SPINA

La Fiorentina torna a tuffarsi in campionato dopo la parentesi di Conference League contrassegnata dal successo sul Sivasspor nell'andata degli ottavi: domani in casa della Cremonese Vincenzo Italiano chiede ai suoi di continuare la striscia di risultati positivi che dura da sei partite. ''Affrontiamo una squadra molto temibile che sarà anche nostra avversaria in Coppa Italia - dice il tecnico viola ai canali ufficiali del club -, ci aspetta una battaglia e noi dobbiamo essere pronti. Abbiamo avuto un solo allenamento per preparare questa trasferta ma dobbiamo pedalare se vogliamo ripeterci sui livelli delle ultime gare in cui ci siamo tolte delle belle soddisfazioni. La Cremonese lotta per un obiettivo importante e ha necessità di fare punti ma questo vale anche per noi. Attacchiamo la spina e teniamo alta l'attenzione senza mai mollare''.

Monza; Mota e Rovella out, recupera Ranocchia MONZA A VERONA, MOTA E ROVELLA OUT, RECUPERA RANOCCHIA

"Mota Carvalho non è in squadra, sta facendo lavoro differenziato, mi auguro di averlo per la Cremonese. Rovella sarà disponibile forse dopo la sosta, ma sta lavorando bene e sta accelerando i tempi di recupero". Il bollettino medico del Monza, alla vigilia della partita di Verona di domenica pomeriggio, è letto da mister Raffaele Palladino. Che al Bentegodi ritrova Filippo Ranocchia, fermato da un affaticamento prima della partita con l'Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-MONZA.

Verona (3-4-2-1): 1 Montipò, 42 Coppola, 6 Hien, 23 Magnani, 5 Faraoni, 61 Tameze, 33 Duda, 3 Doig, 11 Lasagna, 8 Lazovic, 38 Gaich. (22 Berardi, 34 Perilli, 2 Zeefiik, 29 Depaoli, 32 Cabal, 29 Dawidowicz, 24 Terracciano, 28 Abildgaard, 25 Braaf, 30 Kallon). All: Zaffaroni Squalificati: nessuno. Diffidati: Depaoli, Faraoni, Henry, Magnani, Veloso Indisponibili: Henry, Hrustic, Sulemana, Veloso, Djuric, Ceccherini e Ngonge Monza (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 55 Izzo, 3 Pablo Marì, 5 Caldirola; 19 Birindelli, 32 Pessina, 12 Sensi, 30 Carlos Augusto; 84 Ciurria, 17 Caprari; 37 Petagna (89 Cragno, 91 Sorrentino, 2 Donati, 4 Marlon, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Carboni, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 77 D'Alessandro, 80 Vignato). All. Palladino Squalificati: nessuno Diffidati: Caprari, Izzo, Machin, Pessina Indisponibili: Rovella, Mota Carvalho. Arbitro: Piccinini di Forli' Quote Snai: 2,55; 3,10; 2,95

PROBABILI FORMAZIONI DI CREMONESE-FIORENTINA

Cremonese (5-2-3): 12 Carnesecchi; 17 Sernicola, 24 Ferrari, 15 Bianchetti, 5 Vasquez, 3 Valeri; 24 Benassi, 6 Pickel; 77 Okereke, 90 Dessers, 20 Felix. (45 Sarr, 13 Saro, 44 Lochoshvili, 33 Quagliata, 18 Ghiglione, 10 Buonaiuto, 9 Ciofani, 28 Meitè, 74 Tsadjout,. 19 Castagnetti, 27 Galdames, 23 Acella). All.: Ballardini. Squalificato: nessuno. Diffidato: Okereke. Indisponibili: Chiriches, Aiwu.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano, 2 Dodò, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 38 Mandragora, 11 Ikoné, 9 Cabral, 22 Gonzalez. (56 Sirigu, 31 Cerofolini, 23 Venuti, 28 Quarta, 16 Ranieri, 42 Bianco, 32 Duncan, 72 Barak, 99 Kouamé, 8 Saponara, 10 Castrovilli, 7 Jovic, 77 Brekalo, 33 Sottil). All. Italiano Squalificati: nessuno Diffidati: Amrabat, Bonaventura Indisponibili: Terzic Arbitro: Marcenaro di Genova Quote Snai: 4,25; 3,60; 1,85.