Serie A: Spezia-Inter LIVE

Guai a pensare alla sfida di Champions League con il Porto, prima c'è lo Spezia. È questo il messaggio che il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha voluto mandare ai suoi giocatori prima della trasferta in Liguria, dove i nerazzurri andranno in cerca dei tre punti per dare continuità ai risultati in campionato e sbloccarsi lontano da San Siro (ultima vittoria a Cremona a fine gennaio).

Per lo Spezia è l'ennesima sfida delicata per la salvezza contro una squadra forte ed in un momento positivo. Persa l'occasione di distanziare la terz'ultima nello scontro diretto casalingo nell'ultimo turno col Verona, contro i nerazzurri di Inzaghi gli aquilotti cercano punti per tenere a distanza i gialloblù, impegnati contro il Monza. Lo Spezia non vince da otto giornate, 1-0 in casa del Torino il 15 gennaio. Gli aquilotti sono attualmente quart'ultimi con appena tre punti di vantaggio sull'Hellas ma cercheranno l'impresa, forti anche dalle carica del pubblico in uno stadio che sarà tutto esaurito. La squadra di Semplici in casa ha vinto l'ultima volta il 17 settembre scorso quando sconfisse il fanalino di coda Sampdoria per 2-1.