Europa League, Roma-Real Sociedad LIVE

Una 'carezza' ad Abraham, i soliti elogi per Dybala e i complimenti, non di routine, alla Real Sociedad. Josè Mourinho, alla vigilia della prima delle due sfide contro la squadra basca, ha messo in guardia tutti a Trigoria. "Trovare punti deboli nella squadra di Alguacil è difficile - ha detto in conferenza stampa - Tatticamente sono organizzati, cambiano modulo con facilità, hanno qualità e poi sono quarti in una Liga che davanti ha tre giganti". Un rispetto, vero, sentito, quello dello Special One, perché nella squadra spagnola vede anche tanto della sua Roma. Stessa posizione in classifica, 32 gol fatti nelle rispettive leghe e quarta miglior difesa in campionato per entrambe. Insomma, due squadre simili nonostante per Mourinho l'organizzazione della Roma serva "a nascondere i problemi". Quando dovrà far fronte all'assenza dello squalificato Ibanez, inserendo uno tra Kumbulla e Llorente (con l'albanese in vantaggio). I pericoli della partita con la Real Sociedad, però, risiedono anche e soprattutto nella continuità che la Roma riesce a dare ai propri risultati. L'obiettivo, dunque, è non disperdere quanto di buono è stato fatto domenica contro la Juventus "ma la continuità nel vincere tre partite in una settimana è una cosa su cui facciamo ancora fatica" ha spiegato Mourinho.