Conference League: Lazio-AZ Alkmaar LIVE

Cancellare la vittoria corsara sul Napoli, per quanto indimenticabile e bella sia stata: è questo ciò che chiede Maurizio Sarri alla sua Lazio, alla vigilia dell'appuntamento di martedì contro l'AZ Alkmaar, andata degli ottavi di finale di Conference League. Una partita importante, che i biancoazzurri dovranno affrontare senza il capitano e bomber Ciro Immobile, infortunatosi nuovamente al bicipite femorale. "Il successo al Maradona per noi è un pericolo - spiega il tecnico in conferenza stampa - Se andiamo in appagamento perdiamo a livello motivazionale: lo abbiamo visto anche dopo il 4-0 contro il Milan. Non dobbiamo ripetere gli stessi errori". Contro gli olandesi, che in difesa sono abbastanza fragili, la Lazio metterà invece in mostra un reparto arretrato in gran forma: "L'apporto difensivo di tutta la squadra è migliorato - aggiunge il mister - I difensori ora devono coprire meno spazi perché tutta la squadra è cresciuta". I biancorossi di Alkmaar (arrivati agli ottavi con un bottino ai gironi di cinque vittorie e una sconfitta) "sono una squadra forte, dinamica, intensa", contro cui Sarri si affiderà come al solito a Felipe Anderson, sempre utilizzato in tutte le partite da un anno e mezzo: "In questo momento non può essere stanco, non c'è una soluzione alternativa. Cancellieri? Continua a lavorare da esterno e da prima punta". Al mister capitolino piace la scuola oranje, visto che "hanno squadre con buona tecnica, attaccanti esterni di livello. L'unica cosa che non mi piace del calcio olandese è la tifoseria del Feyenoord". Il discorso si sposta poi su Immobile, per la terza volta in stagione costretto a fermarsi ai box: "L'esame muscolare di Ciro ha evidenziato un problema muscolare di lieve entità, ma ne parlerò col medico nelle prossime ore - continua Sari - Ciro non è mai stato benissimo dopo il problema dello scorso anno alla caviglia e questo gli crea dei problemi che poi si manifestano dopo alcune partite". Una battuta anche su Casale, reduce da una contusione alla rotula: "Ha sostenuto accertamenti strumentali questa mattina e risultati negativi, il ginocchio è solido: oggi prova ad allenarsi per capire se può giocare o no". In conferenza stampa è intervenuto anche Maximiano, secondo portiere biancoceleste che scalpita per trovare spazio dietro il titolarissimo Provedel: "Quando non subisci gol è merito di tutta la squadra: stiamo bene fisicamente e lavoriamo bene in difesa, i clean sheet sono un segnale del nostro valore", dice il portoghese, che poi garantisce di sentire la fiducia di Sarri: "Provo a dare il meglio di me ogni volta che vengo chiamato in causa. Nel calcio le cose cambiano velocemente. Di anni avanti ne ho ancora tanti, ed è un bene superare subito momenti difficili".