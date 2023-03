Serie B: 3-0 al Venezia, Frosinone torna a correre

Il Frosinone torna a correre. I ciociari si sono imposti 3-0 sul Venezia. Il Bari vince ad Ascoll e vola al secondo posto in attesa di Genoa-Cosenza. Successo del Sudtirol sul Perugia. Il Parma espugna il campo della Reggina mentre finisce 1-1 la sfida tra Pisa e Palermo

Il quadro della 28/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Ascoli-Bari 0-1

Brescia-Cagliari 1-1

Como-Modena 1-0

Frosinone-Venezia 3-0

Pisa-Palermo 1-1

Reggina-Parma 0-1

Spal-Cittadella 2-1

Sudtirol-Perugia 2-1

Ternana-Benevento 2-2

Genoa-Cosenza lunedì, ore 20,30

La Serie B in pillole

Pisa e Palermo 1-1 (0-1) nell'anticipo della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dell'Arena Garibaldi di Pisa. I gol: nel primo tempo per i rosanero Di Mariano al 38'; nel secondo tempo per i toscani Sibilli al 41'. Nel primo tempo il portiere del Pisa, Nicolas, ha respinto un rigore calciato da Brunori del Palermo al 32'.

A Reggio Calabria, Parma batte Reggina 1-0 (0-0) nell'anticipo della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B. Il gol che ha deciso il match lo ha segnato vazquez al 23' del secondo tempo.

Brescia e Cagliari 1-1 (0-0) in una partita della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Mario Rigamonti di Brescia. I gol: nel secondo tempo per i sardi Lapadula su rigore al 22' e per i lombardi Dimitri Bisoli al 32'.

Frosinone batte Venezia 3-0 (1-0) in una partita della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Benito Stirpe di Frosinone. I gol: nel primo tempo Mulattieri al 15'; nel secondo tempo Caso al 2' e Mulattieri al 5'.

Spal batte Cittadella 2-1 (1-0) in una partita della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Paolo Mazza di Ferrara. I gol: nel primo tempo per gli estensi Fetfatzidis al 41'; nel secondo tempo per gli emiliani Prati al 27' e per gli ospiti Ambrosino su rigore al 34'

Sudtirol batte Perugia 2-1 (1-1) in una partita della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Druso di Bolzano. I gol: nel primo tempo per i padroni di casa Mazzocchi al 25' e per gli ospiti Casasola su rigore al 45'; nel secondo tempo per gli altoatesini Curto al 29'

Como batte Modena 1-0 (0-0) in una partita della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Il gol: nel secondo tempo Cerri al 6'

Bari batte Ascoli 1-0 (1-0) in una partita della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Il gol: nel primo tempo Cheddira su rigore al 48'

Ternana e Benevento 2-2 (2-2) in una partita della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Libero Liberati di Terni. I gol: nel primo tempo per gli umbri Mantovani al 7', per i sanniti Acampora al 20', per i padroni di casa Coulibaly al 32' e per gli ospiti Tello al 46'