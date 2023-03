Serie A: Spezia-Verona, formazioni

In campo alle 12.30 Spezia-Verona

Obiettivo diecimila spettatori per Spezia-Verona, sorta di spareggio anticipato per la permanenza in serie A. La curva di casa ed il settore ospiti sono esauriti da giorni, rimangono un paio di migliaia di biglietti nel resto dello stadio Picco per l'esordio casalingo di Leonardo Semplici da tecnico dei liguri. Nella sua prima settimana di allenamenti, il tecnico toscano e il suo staff hanno ritrovato uno degli acquisti più importanti dello scorso mercato di gennaio, quello Zurkowski che per adesso si è visto in campo solo per una manciata di minuti prima di fermarsi per un problema fisico. Partirà dalla panchina, così come Shomurodov, che lascia il posto al ritrovato Nzola autore di una doppietta lo scorso turno e marcatore di oltre metà delle reti della squadra. Semplici dovrebbe confermare il 4-3-3, con la mezzala Agudelo libera di spostarsi in posizione di trequartista e l'esperienza di Ekdal e Bourabia in mediana. Ampadu e Nikolaou sono la coppia di centrali, con il gallese definitivamente consacrato difensore dopo una prima parte di campionato giocata spesso in mediana con Gotti. Punti in palio di grande importanza per entrambe, a cui un pareggio serve a poco. Con una vittoria lo Spezia raddoppierebbe il proprio vantaggio sulla terzultima posizione, oggi a 3 punti, rilanciando una classifica che solo un mese fa era molto più rassicurante. In caso di sconfitta invece si aprirebbe tutto un altro scenario dal punto di vista psicologico per una squadra che, nei suoi due campionati e mezzo in serie A fin qui disputati, è rimasta in zona retrocessione per una sola giornata, quando c'era Thiago Motta in panchina. La società ha dato idea di capire il momento, aprendo l'allenamento del giovedì ai tifosi, accorsi in massa per trasmettere la propria vicinanza a Gyasi e compagni. La vittoria in casa manca addirittura dal 17 settembre scorso contro la Sampdoria.

Probabili formazioni di Spezia-Verona:

Spezia (4-3-3): 69 Dragowski; 27 Amian, 4 Ampadu, 43 Nikolaou, 13 Reca; 6 Bourabia, 8 Ekdal, 33 Agudelo; 10 Verde, 18 Nzola, 11 Gyasi. (22 Marchetti, 40 Zovko, 7 Sala, 14 Shomurodov, 16 Beck, 19 Krollis, 21 Ferrer, 24 Kovalenko, 25 Esposito, 29 Caldara, 30 Maldini, 55 Wisniewski, 72 Cipot, 77 Zurkowski). All.: Semplici.

Squalificati: nessuno Diffidati: Bastoni, Holm, Nzola. Reca. Indisponibili: S.Bastoni, Holm, Moutinho, Zoet.

Verona (3-4-2-1): 1 Montipò; 42 Coppola, 6 Hien, 23 Magnani; 5 Faraoni, 61 Tameze, 33 Duda, 3 Doig; 26 Ngonge, 8 Lazovic; 38 Gaich. (22 Berardi, 34 Perilli, 2 Zeefiik, 29 Depaoli, 32 Cabal, 29 Dawidowicz, 24 Terracciano, 28 Abildgaard, 25 Braaf, 30 Kallon, 11 Lasagna). All.: Zaffaroni.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ceccherini, Djuric, Henry, Hrustic, Sulemana, Veloso.Arbitro: Fourneau di Roma 1. Quote Snai: 2,70; 3,05; 2,85.