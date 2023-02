Inizia la stagione, l'entusiasmo di Leclerc, Sainz e Bagnaia

I protagonisti annunciati dei Mondiali di Formula 1 e MotoGp mandano dei video per battezzare la partenza della stagione televisiva di Sky Sport connessa all'avvio dei campionati. "Ci vediamo in pista, in bocca al lupo e forza Ferrari. Grazie Sky di seguirci e per quello che fate", è il messaggio di Charles Leclerc e Carlos Sainz dal Bahrein, dove nel weekend si corre il primo appuntamento della Formula 1.

"Siamo carichi, sarà una stagione particolare, la prima da campione del mondo", fa eco Pecco Bagnaia, iridato di MotoGp con la Ducati: "Sono stato contento dei test, le prospettive per iniziare bene la stagione ci sono tutte".