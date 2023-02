Serie A: l'Inter ko a Bologna, decide una rete di Orsolini

L'ascesa del Bologna continua e coincide con l'allontanamento dall'Inter dalla vetta: il Napoli, adesso, è a 18 punti di distanza. Dopo tre vittorie esterne consecutive, i rossoblù di Thiago Motta conquistano la prima vittoria su una big della stagione, che vale il settimo posto solitario: a stendere l'Inter, il solito Orsolini. Il Bologna mette alle corde all'Inter, confermandosi tra le sorprese della stagione e tra le squadre più in forma del momento: oltre alla rete, nella seconda parte della ripresa, anche un gol annullato a Barrow per fuorigioco di Dominguez (sulla traiettoria del tiro) e una traversa di Soriano. L'Inter balla, ma resiste nel primo tempo, salvo poi arrendersi per una sconfitta che allontana ancora di più la vetta della classifica.

La CRONACA

Al Dall'Ara si presentano due squadre rimaneggiate. Convive con l'emergenza da due mesi Thiago Motta, che si presenta all'appuntamento senza Arnautovic, Zirkzee, Sansone e con Soumaoro in panchina, mentre Inzaghi deve rinunciare a Skriniar, Dimarco e lascia fuori dall'undici titolare Barella. L'assenza del centrocampista si fa sentire, i rossoblù prendono il comando delle operazioni nel mezzo con Schouten, Dominguez e soprattutto Ferguson. Il pressing rossoblù costringe Onana a un dribbling da brividi in area al 10' e due minuti più tardi prima Ferguson tenta la conclusione (respinta da Darmian con gamba prima e mano poi) e sul proseguo Barrow trova il gol: ma è fuorigioco, segnalato dopo revisione Var. L'Inter si fa vedere con un colpo di testa di De Vrij su corner, ma è il Bologna che fa la partita e al 18' Cambiaso tenta la conclusione da fuori: Onana respinge con i pugni e di controbalzo Soriano con un destro a giro stampa la conclusione sulla traversa. Quando l'Inter sembra alle corde, trova però la reazione con un paio di ripartenze velenose: conclusione alta di Mkhitaryan dopo scambio con Lautaro, che poi manda fuori un colpo di testa a botta sicura su cross di Bastoni. Il botta e risposta del primo tempo finisce qui.

Nella ripresa, al 3' Lukaku scappa sulla destra e mette un cross basso e teso su cui male Skorupski, saltato sul lato sinistro da Gosens, che cede palla a Calahnoglu, che però calcia alto. Cinque minuti dopo, doppia occasionissima per il Bologna: Orsolini va via sulla destra e mette un cross basso su cui Barrow non trova la deviazione, Soriano vede il suo tiro respinto dalla mischia difensiva interista mentre Dominguez dal limite viene disinnescato da Onana. Arrivano i cambi di Inzaghi, che prova a vincerla inserendo Dzeko e Barella e l'Inter prende le redini del possesso palla e dei ritmi. Al 25' Gosens innesca Acerbi, che crossa per Dzeko: girata mancina al volo, ma centrale e Skorupski ha i riflessi per negare il vantaggio agli ospiti. Ma il colpo di scena è dietro l'angolo. Al 31' Brozovic sbaglia il disimpegno in uscita sulla propria mediana, Schouten lancia Orsolini a tu per con Onana: collo sinistro, il sette rossoblù non sbaglia e gonfia la rete per la settima volta nelle ultime tredici partite. E' il gol vittoria per un Bologna che continua a volare e tocca quota 28 punti nelle ultime 14 gare, settimo da solo e in corsa per un posto che potrebbe valere l'Europa. L'Inter, invece, si ferma e si sgonfia dopo il gol subito chiudendo una serie di 9 vittorie 2 pareggi e una sconfitta tra campionato e coppe e offre a Milan e Roma la chance di raggiungerla al secondo posto. Ma il Napoli è sempre più lontano.