Sci: Goggia trionfa nella discesa Crans Montana e fa un omaggio a Costanzo

Ancora una giornata magica per le ragazze jet azzurre nella discesa di cdm di Crans Montana con una splendida doppietta Goggia-Brignone. Ha vinto Sofia Goggia in 1.26.81 incassando così la sua quarta vittoria in questa località ormai italianissima e soprattutto ottenendo il suo successo n. 22 in coppa del mondo, superando così Federica Brignone: ora è da sola l'azzurra piu' vincente di sempre in coppA del mondo . Ed in più è sempre più vicina - dopo quelle del 2018, 2021 e 2022 - alla sua quarta coppa del mondo di discesa. Quando mancano solo due prove alla fine della stagione di libera, Sofia ha infatti ben 179 punti di vantaggio sull'unica rivale, la slovena Ilka Stuhec che oggi ha chiuso solo 9/a. E poi - seconda in 1.26.96 - per l'Italia c'è la non meno brava Federica Brignone, con un oro ed un argento eroina azzurra dei Mondiali di Meribel dove invece Sofia aveva dovuto soffrire per una sfortunatissima inforcata nella sua gara di discesa.

Anche Brignone ama la pista molto tecnica del Mont Lachaux di Crans, sulla quale ha vinto quattro volte in combinata e ottenuto ora anche cinque piazzamenti sul podio. Una località davvero colorata d'azzurro, visto che fu quella dove Alberto Tomba vinse la sua prima medaglia mondiale e qualche decennio fa chiuse con la sua 50/a vittoria una incredibile carriera. Terzo posto a sorpresa e primo podio in carriera invece per la francese Laura Gauche in 1.27.22. "E' stata una vittoria con i baffi" ha detto Sofia a fine gara, rendendo omaggio a Maurizio Costanzo. Dopo una caduta nell'unica prova e la gara di sabato annullata per nebbia dopo una esaperante attesa di più di due ore, Goggia ha spiegato che per lei a Crans "sono stati due giorni complicati, soprattutto quando hai una sola prova a disposizione e cadi alla quinta curva. C'è però qualcosa che sconfigge la paura, che è la decisione. Bisogna avere il coraggio di essere precisi. Non ho fatto una brutta discesa anche se ho fatto qualche errore. Ora come ora non posso pensare alla coppa di specialità,perché devo concentrarmi su me stessa e sul gesto migliore da portare in gara". E "solo al termine della stagione faremo i conti per la coppa, per ora sono contenta così", ha aggiunto Sofia avendo parole di lode anche per la gara della sua compagna di squadra e rivale Federica Brignone: "sapevo che su una pista così tecnica Federica era una che poteva battermi. Io sono riuscita a fare meglio la parte finale