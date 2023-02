Serie A: in campo Lecce-Sassuolo 0-0 LIVE

In campo Lecce-Sassuolo 0-0. DIRETTA

E' un momento felice quello che sta vivendo il Lecce di Marco Baroni. L'impresa di domenica scorsa sul campo dell'Atalanta ha lanciato i giallorossi verso zone di classifica più tranquille. Si torna a giocare dinanzi al pubblico amico, con il Via del Mare che presenterà il solito colpo d'occhio, contro il Sassuolo: sarà una sfida delicatissima per l'obiettivo salvezza. Il tecnico giallorosso inquadra così la sfida contro i neroverdi: "Il Sassuolo non c'entra nulla con questa classifica - ammette Baroni. Hanno speso 60 milioni in estate, negli ultimi hanno hanno fatto tanti punti disputando grandi campionati, ed hanno alle spalle una società ben strutturata. Sono ben allenati ed hanno una identità di palleggio, con giocatori qualitativi tra le loro fila". "Lo sappiamo e proprio per questo -dichiara - è necessario fare una prova di ulteriore crescita: si parla tanto di noi, forse troppo, però dobbiamo rispondere sul campo. Quindi poche parole e lavoro".

RISULTATI E CLASSIFICHE

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 193 Umtiti, 25 Gallo; 29 Blin, 42 Hjulmand, 16 Gonzalez; 27 Strefezza, 9 Colombo, 22 Banda. (1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Romagnoli, 7 Askildsen, 13 Tuia, 14 Helgason, 18 Ceccaroni, 28 Oudin, 31 Persson Voelkerling, 32 Maleh, 77 Ceesay, 83 Lemmens, 84 Cassandro, 97 Pezzella). All.: Baroni. Squalificati: Di Francesco. Diffidati: Umtiti, Baschirotto, Maleh, Colombo. Indisponibili: Dermaku, Pongracic.

Sassuolo (4-3-3). 47 Consigli, 21 Zortea, 28 Erlic, 44 Tressoldi, 6 Rogerio, 16 Frattesi, 27 M. Lopez, 14 Obiang, 10 Berardi, 9 Pinamonti, 20 Bajrami. (25 Pegolo, 64 Russo, 19 Romagna, 3 Marchizza, 13 Ferrari, 7 Henrique, 42 Thorstvedt, 8 Harroui, 18 Antistè, 15 Ceide, 11 Alvarez, 92 Defrel). All.: Dionisi. Squalificati: Laurienté. Diffidati: Tressoldi, Berardi, Thorstvedt. Indisponibili: Toljan, Muldur. Arbitro: Baroni di Firenze Quote Snai: 2,55; 3,10; 2,95.