Serie A: Verona-Fiorentina, formazioni

In campo alle 18.30 Verona-Fiorentina

"Il Verona è una squadra molto temibile, specie in casa. È ripartito, è in un grande momento e dobbiamo controbattere una squadra che ci darà filo da torciere. Anche noi dobbiamo ottenere punti e scalare posizioni, sarà una gara difficile tra due squadre che vogliono vincere. Aspettiamoci di tutto. Propone da qualche anno un certo tipo di calcio, aggressivo e fatto di tanti uomo contro uomo. Ripartono e attaccano l'area con ferocia. Mi aspetto questo Hellas". Così l'allenatore Vincenzo italiano, ai media ufficiali della Fiorentina, ha parlato della gara che i viola affronteranno al Bentegodi. Una Fiorentina che va molto bene in Conference League, dopo aver eliminato i portoghesi del Braga negli ottavi di finale l'attende la doppia sfida con i turchi del Sivasspor, ma che deve cercare di migliorare la propria classifica in campionato: "Lo diciamo da tanto tempo, dobbiamo accelerare in campionato e guadagnare qualche posizione - ha sottolineato Italiano -. Non siamo contenti di ciò che stiamo facendo in Serie A. Spesso ci abbiamo messo del nostro, ma la verità è che dobbiamo iniziare a far punti e a risalire la classifica, già da lunedì".

Probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): 1 Montipò; 42 Coppola, 6 Hien, 23 Magnani; 29 Depaoli, 61 Tameze, 33 Duda, 3 Doig; 26 Ngonge, 8 Lazovic; 38 Gaich. (22 Berardi, 34 Perilli, 2 Zeefiik, 17 Ceccherini, 5 Faraoni, 32 Cabal, 29 Dawidowicz, 24 Terracciano, 28 Abildgaard, 25 Braaf, 30 Kallon, 11 Lasagna). All.: Zaffaroni. Squalificati: nessuno Diffidati:nessuno. Indisponibili: Djuric, Henry, Hrustic, Sulemana, Veloso.

Fiorentina (4-2-3-1): 1 Terracciano; 2 Dodo', 28 Quarta, 98 Igor, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 34 Amrabat; 38 Mandragora, 22 Gonzalez, 9 Cabral; 99 Kouamé. (56 Sirigu, 31 Cerofolini, 15 Terzic, 23 Venuti, 16 Ranieri, 42 Bianco, 32 Duncan, 72 Barak, 8 Saponara, 11 Ikoné, 10 Castrovilli, 7 Jovic, 77 Brekalo, 33 Sottil). All.: Italiano. Squalificati: nessuno Diffidato: Bonaventura. Indisponibile: Milenkovic

Arbitro: La Penna di Roma 1. Quote Snai: 3,25; 3,30; 2,30.