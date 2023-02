Serie A: Milan-Atalanta, formazioni

Alle 20.45 oin campo Milan-Atalanta DIRETTA

Si andrebbe fuori strada declassando la sfida all'Atalanta a semplice test, visto che per chi sta alle spalle del Napoli "la classifica è molto corta", spiega Stefano Pioli. Ma è chiaro che dopo la Dea, lo sguardo è puntato all'Olimpo del calcio, con la sfida al Tottenham dell'8 marzo che vale anche qualcosa di più. Di mezzo, la gara di Firenze di sabato 4: 180 minuti di preludio allo spartito della musica da Champions. Il tecnico del Milan contro l'Atalanta ritrova Mike Maignan titolare, mancava dal 18 settembre, gara casalinga contro la squadra di Spalletti. Cinque mesi abbondanti lontano dal campo "che ha vissuto come un leone in gabbia", svela l'allenatore. "Ma ora sta bene e giocherà. È chiaro che avrà bisogno di riprendere il ritmo", prosegue Pioli, consapevole del rodaggio necessario anche in vista di quel ritorno di ottavi di finale a Londra che mai nomina. "Ci aspettiamo molto da Mike, è evidente che lo scorso anno sia stato il miglior portiere. Ci dà tanto, in situazione diverse, lo vedo molto motivato".

Gasperini contro Pioli, ennesimo atto. Dal 5-0 bergamasco del 22 dicembre 2019 a domenica sera a San Siro, il Milan avversario dell'Atalanta ha aggiunto uno scudetto e la recente revisione tattica: "Mi pare che lui difendesse a tre anche a Bologna. Stavolta, in un momento difficile, ha battuto altre strade e i risultati gli hanno dato ragione". La premessa a distanza da collega a collega non tocca solo la strategia, perché il tecnico nerazzurro ha un incidente di percorso da lasciarsi alle spalle e orizzonti ancora da scoprire. "La sconfitta col Lecce ci ha dato molto fastidio, anche perché sembravamo sempre in ritardo, quindi cerchiamo un riscatto. Di fronte a una buca che abbiamo preso, dobbiamo essere delusi perché siamo una grande o al contrario soddisfatti di stare tra le grandi?", dice.

Probabili formazioni

Milan (3-4-2-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 28 Tiaw, 23 Tomori; 30 Messias, 33 Krunic, 8 Tonali, 19 Theo Hernandez; 10 Diaz, 17 Leao; 9 Giroud. (16 Maignan, 83 Mirante, 5 Ballo-Touré, 7 Adli, 11 Ibrahimovic, 12 Rebic, 21 Dest, 24 Kjaer, 25 Florenzi, 27 Origi, 32 Pobega, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere) All.: Pioli.

Squalificati: nessuno Diffidati: Calabria, Leao, Giroud, Rebic, Kjaer, Krunic Indisponibili: Calabria, Bennacer.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 6 Palomino, 42 Scalvini; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 13 Ederson; 17 Hojlund, 11 Lookman. (31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Okoli, 19 Djimsiti, 22 Ruggeri, 93 Soppy, 45 Muhameti, 10 Boga, 23 Vorlicky, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificato: Demiral.Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Hateboer, Pasalic, Zapata Arbitro: Mariani di Aprilia Quote Snai: 2.20; 3.35; 3.40.