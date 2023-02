Serie A: Bologna-Inter, formazioni

Alle 12.30 in campo Bologna-Inter DIRETTA

Serve risolvere il mal di trasferta per continuare a correre. L'Inter si presenta al Dall'Ara per la sfida contro il Bologna con l'obiettivo di superare un problema ormai atavico in stagione per i nerazzurri in campionato, ovverosia le gare lontane da San Siro. Basta guardare i numeri, infatti, per vedere come il rendimento sia completamente diverso tra l'Inter al Meazza e l'Inter in trasferta. In casa gli uomini di Simone Inzaghi viaggiano a 2,50 punti di media (30 in 12 partite) dietro solo al Napoli, incassando soltanto 6 reti (0,50 a gara) con la sola Roma a fare meglio. Lontano da San Siro, invece, i nerazzurri sono sesti come media con soli 17 punti conquistati in 11 partite (media 1,55 a gara) ma soprattutto hanno la quinta peggior difesa fuori casa, con ben 21 gol subiti (1,2 a partita). Due squadre quasi all'opposto e poco importa che nell'ultima sfida in trasferta contro la Sampdoria Skriniar e compagni abbiano tenuto la porta inviolata, perché a Marassi non sono andati oltre a un deludente 0-0.

Probabili formazioni

Bologna (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 50 Cambiaso; 8 Dominguez, 30 Schouten, 19 Ferguson; 7 Orsolini, 99 Barrow, 21 Soriano. (1 Bardi, 34 Ravaglia, 4 Sosa, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 77 Kyriakopoulos, 6 Moro, 17 Medel, 20 Aebischer, 25 Pyyhtia, 10 Sansone, 18 Raimondo). All.: Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Arnautovic, Bagnolini, Bonifazi, Zirkzee.

Inter (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 A.Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 10 Lautaro, 90 R.Lukaku. (1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 45 Carboni). All.: S.Inzaghi.Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Correa.

Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 4,75; 3,75; 1,73. (ANSA).