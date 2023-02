MotoGP: la Honda presenta la RC213V, Marquez "sono pronto"

Con un presentazione organizzata a Madrid, Honda HRC ha svelato la livrea della RC213V che correrà il mondiale MotoGP 2023. Prenti anche Marc Marquez e Joan Mir, i due piloti che avranno il compito di riportare il marchio giapponese al successo che manca da tre stagioni nella massima cilindrata.

"Sarà un test importante a Portimao, perché abbiamo del lavoro da fare - ha detto Marquez, che si appresta a vivere l'undicesima stagione con Honda - ma gli ingegneri hanno lavorato sodo in Giappone. Sono ansioso di continuare lo sviluppo ed iniziare questa stagione, mi sento in forma e pronto per correre".

"E' un vero onore entrare a far parte di questo team iconico e il mio obiettivo è ottenere i migliori risultati possibili" le prima parole di Mir, fino allo scorso anno in Suzuki, che si è ritirata dal Mondiale.