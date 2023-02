Serie A: il Lecce beffa l'Atalanta, a Bergamo finisce 1-2

Atalanta-Lecce1-2 LA CRONACA

Al 4' Legge in gol con Ceesay. Lancio di Gendrey, Ceesay spalle alla porta doma il pallone, si gira e trafigge Musso con un velenoso tiro di sinistro da fuori area.

Al 74' il raddoppio di Blin. Strefezza scodella in area, colpo di testa vincente di Blin.

Al 87' Hojlund accorcia le distanze. Errore nel rinvio di Falcone, pallone respinto da Hojlund in pressing, palo e rete.

Agenzia ANSA Serie A: Atalanta-Lecce, Demiral con la maglia "Pregate per la Turchia" - Sport Il Paese colpito dal devastante terremoto nella notte fra il 5 e il 6 febbraio (ANSA)

Lecce batte Atalanta 2-1 (1-0).

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral (30' st Palomino), Djimsiti; Zappacosta (1' st Soppy), Ederson (30' st Vorlicky), Koopmeiners, Maehle; Boga (23' st Muriel); Hojlund, Lookman. (31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Okoli, 22 Ruggeri, 45 Muhameti). All.: Gasperini.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia (23' st Ceccaroni), Baschirotto, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh (27' st Askildsen); Di Francesco (24' st Oudin), Ceesay (17' st Colombo), Banda (17' st Strefezza). (1 Bleve, 21 Brancolini, 4 S. Romagnoli, 83 Lemmens, 84 Cassandro, 97 Pezzella, 14 Helgason, 31 Voelkerling Persson). All.: Baroni.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Reti: nel pt 4' Ceesay; nel st 29' Blin, 42' Hojlund. Angoli: 6-1 per l'Atalanta. Recupero: 3' e 7'. Ammoniti: Demiral per comportamento non regolamentare, Zappacosta, Di Francesco, Gallo, Blin, Maehle per gioco falloso.

Spettatori: 19.435 per un incasso di 388.966,46 euro.

Note: premiato nel prepartita dal presidente Antonio Percassi l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini per le 250 panchine nerazzurre in A raggiunte sabato scorso con la Lazio. Ricordati Federico Pisani e la fidanzata Alessandra Midali, scomparsi in un incidente stradale il 12 febbraio 1997.