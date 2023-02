Premier: United e Tottenham a segno, Leicester e West Ham ko

Prevale il fattore casa nei due posticipi della 24/a giornata della Premier League. Il Manchester United batte nettamente il Leicester per 3-0, grazie ai gol di Rashford (doppietta) e Sancho, mentre al Tottenham di Antonio Conte (sostituito in panchina da Cristian Stellini) bastano le reti di Emerson e Son per piegare nel secondo tempo il West Ham United (2-0), in uno dei tanti derby di Londra. In classifica i 'Red devils' sono terzi con 49 punti, a -3 dal Manchester City e a -5 dalla vetta occupata dall'Arsenal; gli 'Spurs', invece, salgono al quarto posto, con 42 lunghezze e un +1 sul Newcastle United.

L'Arsenal ha riconquistato il primo posto in Premier League vincendo in casa dell'Aston Villa (4-2, dopo essere stato due volte in svantaggio), mentre il Manchester City è stato fermato sull'1-1 dal Nottingham Forest. Con 54 punti i Gunners guidano la classifica e reagiscono al ko casalingo con i Citizens (52). Male il Chelsea, battuto in casa (1-0) dal Southampton, ultimo. È bastato un calcio di punizione diretto di James Ward-Prowse nel recupero del primo tempo per decidere le sorti della partita. I continui cambi di formazione imposti da Graham Potter - sei giocatori in campo oggi non erano titolari nella sconfitta per 0-1 di mercoledì contro il Borussia Dortmund - non stanno aiutando la squadra a trovare una propria identità. I Blues sono decimi con 31 punti. Sconfitta casalinga anche per il Brighton di Roberto De Zerbi (1-0 con il Fulham).

Il quadro della 24/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Aston Villa-Arsenal 2-4

Brentford-Crystal Palace 1-1

Brighton-Fulham 0-1

Chelsea-Southampton 0-1

Everton-Leeds 1-0

Nottingham-Manchester City 1-1

Wolves-Bournemouth 0-1

Newcastle-Liverpool 0-2

Manchester Utd-Leicester 3-0

Tottenham-West Ham 2-0