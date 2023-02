Serie A: Spezia-Juventus, formazioni

In campo alle 18 Spezia-Juventus

LA VIGILIA

C'è un nuovo mini-obiettivo nella testa di Massimiliano Allegri: ora il tecnico vuole cominciare ad agganciare la zona Europa. "Abbiamo battuto la Fiorentina e l'abbiamo messa a cinque punti, ora vogliamo raggiungere il prima possibile chi ci sta davanti", ha spiegato alla vigilia della trasferta di La Spezia. Un successo in Liguria permetterebbe di centrare il settimo posto, quello valido per la Conference League: sarebbe un altro piccolo passetto in avanti, con la squadra che toccherebbe quota 32. O 47, visto che Allegri fa sempre i conti senza i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d'appello della Figc. "Indipendentemente da quello che succede fuori e che succederà, che non si sa, noi dobbiamo lavorare sui punti fatti in campionato altrimenti perdiamo la realtà - aggiunge l'allenatore - e il nostro obiettivo è alzare la percentuale realizzativa rispetto alle occasioni create: su questo abbiamo peccato anche contro il Nantes". E' stato proprio questo, infatti, il problema di giovedì sera: "Dovevamo cercare il secondo gol e invece abbiamo rallentato, ma non c'è nessun 'problema Europa' e la situazione non è assolutamente compromessa" dice Allegri in previsione del ritorno in Francia giovedì, quando i bianconeri dovranno espugnare lo Stade de la Beujoire per strappare il pass qualificazione.

PROBABILI FORMAZIONI

Spezia (3-5-2): 69 Dragowski, 27 Amian, 29 Caldara, 43 Nikolaou, 11 Gyasi, 6 Bourabia, 4 Ampadu, 33 Agudelo, 13 Reca, 10 Verde, 14 Shomurodov. (22 Marchetti, 40 Zovko, 2 Holm, 8 Ekdal, 16 Beck, 18 Nzola, 19 Krollis, 21 Ferrer, 24 Kovalenko, 30 Maldini, 55 Wisniewski, 72 Cipot). All.: Lorieri. Squalificati: Esposito Diffidati: Bastoni, Holm, Nzola. Indisponibili: Zoet, Bastoni, Sala, Zurkowski, Moutinho.

Juventus (3-5-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 22 Di Maria, 9 Vlahovic (23 Pinsoglio, 36 Perin, 2 De Sciglio, 7 Chiesa, 15 Gatti, 18 Kean, 19 Bonucci, 30 Soulè, 32 Paredes, 43 Iling-Junior). All.: Allegri. Squalificati: Bremer.Diff idati: Alex Sandro, Kean, Locatelli, Rabiot.Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti, Pogba.

Arbitro: La Penna di Roma. Quote Snai: 5,75; 3,90; 1,65.