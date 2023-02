Serie A: Roma-Verona, formazioni

Alle 20.45 in campo Roma-Verona

LA VIGILIA

La corsa Champions con i "bambini". Così li chiama Mourinho i giocatori che dalla Primavera si sono aggregati ormai in pianta stabile alla prima squadra e che, con ogni probabilità, contro il Verona saranno chiamati a rispondere presente. Perché alla stanchezza di Matic e all'assenza già nota di Dybala, si potrebbe aggiungere anche quella di Pellegrini. Il capitano giallorosso è uscito al 74' del match contro il Salisburgo per un lieve affaticamento muscolare e considerata la gara di ritorno da giocare giovedì prossimo per il passaggio del turno, lo Special One sta pensando di risparmiarlo. Le sue condizioni non preoccupano e solamente domattina darà un suo feedback definitivo al tecnico che delle sensazioni del suo capitano si fida ciecamente. Per questo se Lorenzo gli dirà di esser pronto a giocare allora uno spezzone di partita lo farà, in caso contrario sulla trequarti toccherà a Volpato, esattamente un anno dopo il suo primo gol in Serie A. Ironia della sorte, proprio contro il Verona all'Olimpico. La Roma stava perdendo 2-0 e nei venti minuti finali Mourinho decise di giocarsi la carta Bove-Volpato, una mossa quanto mai produttiva visto che entrambi trovarono il gol, regalando il pari ai giallorossi. La speranza a Trigoria è che possano arrivare i tre punti per confermare per un'altra giornata il piazzamento tra le prime quattro della classifica, ma Mourinho se per Volpato non ha ancora deciso, per Bove sì. Giocherà lui al posto di Matic e al fianco di Cristante, mentre Celik tornerà a destra dal primo minuto e Zalewski dall'altra parte, consentendo così a El Shaarawy di alzarsi sulla trequarti vista l'assenza di Dybala.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 19 Celik, 4 Cristante, 52 Bove, 59 Zalewski; 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Abraham. (99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 14 Llorente, 2 Karsdorp, 37 Spinazzola, 25 Wijnaldum 68 Tahirovic, 20 Camara, 8 Matic, 62 Volpato, 11 Belotti, 18 Solbakken). All.: Mourinho. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante, Mancini, Smalling. Indisponibili: Darboe, Dybala.

Verona (3-4-2-1): 1 Montipò, 42 Coppola, 6 Hien, 23 Magnani, 29 Depaoli, 61 Tameze, 33 Duda, 3 Doig, 26 Ngonge, 8 Lazovic, 11 Lasagna. (22 Berardi, 34 Perilli, 2 Zeefiik, 17 Ceccherini, 5 Faraoni, 32 Cabal, 29 Dawidowicz, 24 Terracciano, 28 Abildgaard, 25 Braaf, 77 Sulemana, 30 Kallon, 38 Gaich). All.: Zaffaroni. Squalificati: nessuno. Diffidati: Henry, Veloso, Depaoli, Hongla, Djuric. Indisponibili: Henry, Hrustic, Veloso, Djuric.

Arbitro: Sozza di Seregno. Quote Snai: 1,65; 3,70; 5,75.