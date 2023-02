Serie A: Fiorentina-Empoli e Salernitana-Lazio, formazioni

In campo alle 15 Fiorentina-Empoli e Salernitana-Lazio

LA VIGILIA

Paolo Zanetti è pronto per la sfida del suo Empoli alla Fiorentina nel derby di domani, che è molto sentito, con i viola sono reduci da una grande vittoria in Portogallo: "La Fiorentina suona uno spartito classico, sono sempre arrembanti - ha detto il tecnico -. Al di là della vittoria o della sconfitta hanno numeri impressionanti, gli è mancata la concretezza. Sono da temere ma mi interessa più di quello che siamo diventati noi. Sulla carta a inizio stagione forse era a senso unico, ma adesso l'Empoli se la gioca contro una squadra costruita per i piani alti. Ai nostri tifosi promettiamo di metterci il massimo, il 110% delle nostre possibilità".

Esterno è squalificato, attaccante ha ritrovato forma Lazio-Salernitana, lo scorso 30 ottobre, fu una partita pazza: i granata riuscirono a ribaltare l'iniziale svantaggio firmato Zaccagni con le reti di Candreva, Fazio e Dia, mentre la Lazio s'infuriò per il giallo a Milinkovic Savic, che fece perdere al serbo il derby d'andata. A Salerno, nella sfida di ritorno, Maurizio Sarri chiede ai suoi ragazzi tre punti senza se e senza ma, visto che l'ultima vittoria risale a quattro giornate fa e che il treno Champions non aspetta i ritardatari.

PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-EMPOLI

Fiorentiina (4-3-3): 1 Terracciano; 2 Dodo, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 72 Barak; 11 Ikone, 9 Cabral, 99 Kouame. (56 Sirigu, 31 Cerofolini, 23 Venuti, 28 Quarta, 16 Ranieri, 15 Terzic, 10 Castrovilli, 32 Duncan, 38 Mandragora, 42 Bianco, 8 Saponara, 77 Brekalo, 22 Gonzalez, 7 Jovic). All.: Italiano.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Dodo, Bonaventura. Indisponibili: Sottil.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 24 Ebuhei, 34 Ismajli, 33 Luperto, 3 Cacace; 11 Akpa Akpro, 18 Marin, 25 Bandinelli; 35 Baldanzi; 19 Caputo, 28 Cambiaghi. (1 Perisan, 22 Ujkani, 6 De Winter, 4 Walukiewicz, 30 Stojanovic, 3 Cacace, 32 Haas, 8 Henderson, 21 Fazzini, 5 Grassi, 55 Vignato, 14 Pjaca, 9 Satriano, 91 Piccoli). All.: Zanetti.

Squalificati: Parisi. Diffidati: Akpa Akpro e Bandinelli.Indisponibili: Destro e Tonelli.

Arbitro: Prontera di Bologna.Quote Snai: 1,63; 4,00; 5,25.

PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA-LAZIO

Salernitana (3-4-2-1): 13 Ochoa; 23 Gyomber, 5 Daniliuc, 98 Pirola; 6 Sambia, 18 Coulibaly, 8 Bohinen, 3 Bradaric; 87 Candreva, 9 Bonazzoli; 99 Piatek. (1 Fiorillo, 33 Sepe, 2 Bronn, 66 Lovato, 10 Vilhena, 20 Kastanos, 22 Crnigoj, 39 Iervolino, 41 Nicolussi Caviglia, 11 Botheim, 14 Valencia). All.: Sousa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bradaric, Vilhena. Indisponibili: Fazio, Maggiore, Mazzocchi, Troost-Ekong, Dia.

Lazio (4-3-3): 94 Provedel; 77 Marusic, 15 Casale, 4 Patric, 23 Hysaj; 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. (1 Maximiano, 31 Adamonis, 34 Gila, 29 Lazzari, 3 Pellegrini, 6 Marcos Antonio, 5 Vecino, 88 Basic, 18 Romero, 11 Cancellieri). All.: Sarri. Squalificati: Zaccagni. Diffidati: Casale, Marusic, Cataldi. Indisponibili: Romagnoli, Radu. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 5,00; 3,90; 1,67.