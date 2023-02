Serie A: Atalanta-Lecce, formazioni

In campo alle 12.30 Atalanta-Lecce

LA VIGILIA

De Roon squalificato, Ederson arretrato a fianco di Koopmeiners in mediana, Pasalic non ancora a posto con la caviglia destra distorta prima della Lazio settimana scorsa. Tutto pare a favore del ritorno al tridente Lookman-Hojlund-Boga, nella lunga vigilia dell'Atalanta in attesa del Lecce. Vissuta sull'aggiornamento della conta degli indisponibili, compresi Hateboer operato lunedì al crociato destro e l'ultimo della lista Zapata, fermato venerdì dalla seconda lesione stagionale, sempre al semimembranoso ma stavolta della coscia destra. Manca dunque un centrocampista, al netto della prima convocazione del mancino albanese della Primavera Endri Muhameti (classe 2004), per proporre il 3-4-1-2 caro a Gian Piero Gasperini, che lo predilige perché garantisce maggiore equilibrio, per la quarta partita di fila. Il tecnico, forse per scaramanzia, ha confermato il silenzio con i mass media del pre Lazio: nel prepartita sarà premiato dal presidente Antonio Percassi sotto la Curva Nord Pisani del Gewiss Stadium per le 250 panchine atalantine in A (in totale sono 315). Oltre al reparto di mezzo e alle corsie, dove Zappacosta e Maehle sono i sicuri titolari con Soppy e Ruggeri in panchina, anche l'attacco ha poche alternative se non nessuna, visto che il 2002 Vorlicky, opaco in Primavera (nemmeno convocato mercoledì a Torino) da fuoriquota, non sembra avere i numeri per esordire né Muriel è in condizioni fisico-atletiche per reggere più d'uno spezzone. Per confermare il terzo posto, spazio al trio delle meraviglie di un gennaio a suon di gol (22). In realtà Boga, 1 gol finora ma ben 5 assist tra Bologna, Salernitana e Juve, nelle intenzioni dell'allenatore piemontese, dovrebbe prima o poi accentrarsi dietro due attaccanti puri come i compagni spendendosi anche in pressing sul portatore di palla avversario. In difesa, infine, a protezione di Musso, con la squalifica di Scalvini si giocano due posto in tre in accompagnamento al capitano Toloi: Djimsiti e Palomino possono fungere anche da braccetti, Demiral solo da perno. In pieno carnevale, festa anche sugli spalti: la farmacia del Gewiss Stadium dalle 9.30 alle 12 ospita il "truccabimbi" per colorarsi il volto di nero e azzurro, il settore ospiti è esaurito (1.600) e si prevedono 20 mila spettatori.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-3): 1 Musso; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 77 Zappacosta, 13 Ederson, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 11 Lookman, 17 Hojlund, 10 Boga. (31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Okoli, 28 Demiral, 22 Ruggeri, 93 Soppy, 23 Vorlicky, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificati: De Roon, Scalvini.Diffidati: Demiral. Indisponibili: Hateboer, Pasalic, Zapata.

Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 93 Umtiti, 25 Gallo; 29 Blin, 42 Hjulmand, 7 Askildsen; 27 Strefezza, 9 Colombo, 11 Di Francesco. (1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Romagnoli, 7 Askildsen, 13 Tuia, 14 Helgason, 18 Ceccaroni, 22 Banda, 28 Oudin, 31 Persson Voelkerling, 32 Maleh, 77 Ceesay, 83 Lemmens, 84 Cassandro, 97 Pezzella). All.: Baroni. Squalificati: Gonzalez. Diffidati: Di Francesco, Umtiti, Baschirotto, Maleh, Colombo. Indisponibili: Dermaku, Pongracic.

Arbitro: Piccinini di Forlì. Quote Snai: 1,50; 4,25; 6,25. (ANSA).