La Juve si prepara al Nantes, c'è l'Europa da inseguire

Non ci sarà la musichetta delle grandi notti di Champions, ma è pur sempre Europa. E la Juventus, dopo la delusione di avere chiuso il girone con ben cinque sconfitte su sei gare disputate, ha il dovere di andare più avanti possibile in Europa League. "Come in tutte le competizioni che affrontiamo, vogliamo fare il massimo" è il concetto espresso in più occasioni da Massimiliano Allegri, il quale giovedì sera vivrà una serata speciale. Per il tecnico infatti questa competizione è una novità assoluta, lui che è sempre stato abituato a palcoscenici da Champions. "Non sarà semplice sfidare il Nantes, i francesi sono una squadra molto fisica" ha anticipato in vista della gara di andata all'Allianz Studium.

Contro la Fiorentina è arrivato il terzo successo consecutivo, tra campionato e Coppa Italia, e i bianconeri si stanno rimettendo in carreggiata a quota 29. Il prossimo passo sarà puntare il sorpasso sulla coppia Torino-Udinese distante appena un punto, mentre sporgendosi ancora un po' più in là c'è la Lazio, sesta a dieci lunghezze e il trittico da Champions formato da Atalanta-Roma-Milan a 41 punti. Si procede un passo alla volta, come ripete Allegri, ma per qualche giorno si pensa solo alla nuova campagna in Europa. Non avrà il fascino e soprattutto non ci saranno gli introiti garantiti dalla competizione più importante del continente, ma anche l'Europa League rappresenta un obiettivo e soprattutto una possibilità: in caso di vittoria del trofeo, infatti, la Juve si garantirebbe l'accesso tra le grandi senza dover passare dal campionato. Le motivazioni, dunque, saranno enormi per un gruppo che ha ritrovato capitan Bonucci, pienamente recuperato dopo l'infortunio muscolare accusato durante la lunga pausa per il Mondiale, e che sta provando a riabbracciare Cuadrado, ancora debilitato dalla brutta influenza che lo ha costretto al forfait per la Fiorentina.

Alla Continassa proseguono le prove di formazione, tra le ipotesi c'è anche quella di riproporre il tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa sperimentato contro i viola. Tutti e tre vogliono giocare, chi parte un po' più favorito è proprio il Fideo. "Angel è il giocatore della Juventus che ha partecipato a più gol nel 2023 in Serie A: quattro, due gol e due assist" i numeri elencati dal club per esaltare il buon momento che sta vivendo l'argentino dopo essersi laureato campione del mondo in Qatar. Di Maria ha spento 35 candeline, i bianconeri si augurano che sia lui a fare un regalo alla Juve: "Lo festeggiamo tutti, virtualmente, con quel cuore che lui ci fa vedere ogni volta che ci fa esultare per un gol. E chissà, magari il regalo lo farà lui a noi fra un paio di giorni..." l'augurio in vista del ritorno in Europa.