Serie B: Genoa batte Palermo con Gudmundsson e Jagiello

Il Genoa riscatta la sconfitta di Parma superando nell'anticipo il Palermo al Ferraris 2-0. Rossoblù a segno nel primo tempo con Gudmundsson e nel recupero finale con Jagiello per una vittoria che permette alla squadra di Gilardino di consolidare il secondo posto. Un Genoa che ha meritato il successo tornando a non subire reti e confermando la serie positiva in casa: dall'arrivo del tecnico biellese quattro vittorie e un pareggio a Marassi.. Il Frosinone ospita il Cittadella, la Reggina il Pisa.

Il quadro della 24/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Genoa-Palermo 2-0

Brescia-Modena sabato ore 14

Cagliari-Benevento

Frosinone-Cittadella

Reggina-Pisa

Südtirol-Como

Venezia-Spa

Ascoli-Perugia ore 16.15

Ternana Parma

Bari-Cosenza domenica ore 16.15