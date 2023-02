Bundesliga: Bayern vince e aspetta il Psg in Champions

Il Bayern Monaco batte 3-0 il Bochum con le reti di Muller, Coman e Gnabry e si prepara alla sfida martedì in Champions con il Psg, sconfitto in Ligue 1 a Montecarlo dal Monaco. Con questa vittoria i bavaresi salgono in testa a 43 punti e si mantengono a +3 dal Dortmund che ha vinto 2-0 a Brema.Vittoria esterna anche per il Leverkusen, passato 3-1 ad Hoffenheim. Successo anche per il Friburgo, 2-1 allo Stoccarda.

Il quadro della 20/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Schalke-Wolfsburg 0-0

Bayern-Bochum 3-0

Brema-Dortmund 0-2

Friburgo-Stoccarda 2-1

Hoffenheim-Leverkusen 1-3

Magonza-Augusta 3-1

Lipsia-Union Berlino ore 18.30

Hertha-Monchengladbach domenica ore 15.30

Colonia-Francoforte ore 17.30