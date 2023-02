Serie A: Verona-Lazio DIRETTA e FOTO

Verona-Lazio in campo alle 18.30 DIRETTA per la 21esima giornata di Serie A

RISULTATI



CLASSIFICA

LA VIGLIA

La Lazio scenderà in campo a Verona con due obiettivi: entrambi passano da una vittoria sugli scaligeri. I biancocelesti vogliono innanzi tutto rifarsi dopo la sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia, andando a caccia di un solo risultato. Il secondo obiettivo della Lazio è di rimanere saldamente incollata al treno che porta in Champions League, adesso che la Roma - dopo la vittoria sull'Empoli - si è rifatta prepotentemente avanti. L'avversario al Bentegodi, d'altra parte, ha un disperato bisogno di fare punti, dal momento che occupa il terz'ultimo posto in classifica (con soli 13 punti, ma nelle ultime quattro partite sono arrivate due vittorie). Per quanto riguarda la formazione anti-Verona, Maurizio Sarri manderà di nuovo in campo Milinkovic-Savic dal 1', dopo averlo fatto riposare parzialmente contro la Juventus. Troppo importante l'apporto del centrocampista (che sarà affiancato da Cataldi e Luis Alberto), per non schierarlo; così come è fondamentale per Ciro Immobile ritrovare minutaggio e confidenza con il campo: il campitano sarà titolare. L'uomo in più nel tridente d'attacco biancoceleste è Mattia Zaccagni, ex di turno della partita, assieme a Nicolò Casale: l'ala sinistra sta vivendo la stagione della consacrazione (8 gol con quattro assist) e difficilmente avrà pietà della squadra con la quale si mise in luce. Pronto a subentrare dalla panchina, per far rifiatare il numero 20 Felipe Anderson, c'è Pedro, che non ha mai segnato al Verona. La sfida del Bentegosi potrebbe essere anche l'occasione per veder debuttare Luca Pellegrini: il terzino sinistro, ex Roma e Juve, acquistato nel mercato invernale, ha scelto la maglia numero 3. L'ultimo precedente fra Verona e Lazio in terra veneta arrise ai padroni di casa: finì 4-1, con il poker di Diego Simeone. Ma era un'altra Lazio, che ancora non aveva recepito i dettami di Sarri, come invece ha fatto quella attuale.