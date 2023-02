Serie A: Torino-Udinese 0-0 DIRETTA

Torino-Udinese 0-0 LA DIRETTA

La vigilia. Non è ancora il momento di Ivan Ilic, il suo esordio da titolare è rimandato. "Ha preso una botta alla caviglia, non sarà a disposizione" rivela Ivan Juric alla vigilia della sfida contro l'Udinese. Le altre notizie che arrivano dall'infermeria, però, sono buone: "Djidji è a posto e Pellegri verrà in panchina, mentre Radonjic ha ancora questo affaticamento" aggiunge il tecnico del Torino, con Zima che rimane fermo ai box così come Lazaro. I granata vogliono rilanciarsi in campionato dopo l'eliminazione dalla coppa Italia: "Era un nostro piccolo sogno ma non ci siamo riusciti, ho visto tutti i ragazzi molto dispiaciuti dopo la sconfitta - il retroscena raccontato dall'allenatore - ma è arrivata contro una Fiorentina più forte di noi: per la prima volta in un anno e mezzo mi sono sentito davvero legatissimo a questi ragazzi, sono splendidi e vogliamo continuare a crescere". In caso di vittoria contro i friulani ci sarebbe l'aggancio al settimo posto, "ma io non sono ossessionato dalla classifica - precisa Juric - e sarebbe una presa in giro parlare di certi obiettivi: noi siamo consapevoli che dobbiamo fare al massimo la seconda parte di stagione e provare a migliorare come singoli e come squadra". L'Udinese è una formazione temibile: "Il loro punto di forza è la fisicità, che è anche il nostro punto debole - la presentazione dell'avversaria - e dovremo metterci ancora più cattiveria nel non voler prendere gol su palla inattiva". Anche così si spiegano gli ultimi tre gol presi tra calcio d'angolo e punizione: "E' diverso avere come vertice Pobega o Linetty, è proprio una questione di centimetri - l'analisi di Juric - e noi non abbiamo neanche un battitore specialista: c'era Lazaro che calcia bene da fermo, ma in questo momento non è a disposizione". Il Toro vuole trovare la prima vittoria casalinga: l'ultimo successo all'Olimpico Grande Torino, infatti, è datato 9 novembre 2022 con il 2-0 rifilato alla Sampdoria.