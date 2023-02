Serie B: Pisa-Südtirol 0-1, Spal-Bari 3-4

La capolista è attesa a Como mentre Reggina e Genoa sono attese dalle difficili trasferte di Palermo e Parma.

Il quadro della 23/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Modena-Cagliari 2-0

Benevento-Venezia 1-2

Cittadella-Ascoli 3-0

Cosenza-Ternana 0-0

Perugia-Brescia 4-0

Pisa-Südtirol 0-1

Spal-Bari 3-4

Como-Frosinone ore 16.15

Palermo-Reggina domenica ore 16.15

Parma-Genoa



Modena-Cagliari 2-0 nell'anticipo della 23/a giornata di Serie B. Reti di Diaw, su rigore, al 25' pt e di Bonfanti al 38' st.



Bari batte Spal 4-3 (2-0) in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Paolo Mazza di Ferrara. I gol: nel primo tempo per gli ospiti Folorunsho al 20' ed Esposito al 26'; nel secondo tempo per i pugliesi Kheddira all'11', per gli emiliani Moncini al 17', per gli ospiti Antenucci al 22', per i padroni di casa Nainggolan al 36' e Celia al 38'.



Cittadella batte Ascoli 3-0 (1-0) in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella (Padova). I gol: nel primo tempo Crociata al 18'; nel secondo tempo Antonucci su rigore al 31' e al 33'.



Perugia batte Brescia 4-0 (1-0) in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Renato Curi di Perugia. I gol: nel primo tempo Santoro al 40'; nel secondo tempo Casasola su rigore al 3', Kouan al 7' e Angella al 29'. Il Brescia dal 16' del primo tempo ha giocato in inferiorità numerica per l'espulsione di Karacic.



Sudtirol batte Pisa 1-0 (1-0) in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dell'Arena Garibaldi di Pisa. Il gol: nel primo tempo Belardinelli all'11'.



Cosenza e Ternana 0-0 in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio San Vito di Cosenza.



Venezia batte Benevento 2-1 (1-1) in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Ciro Vigorito di Benevento. I gol: nel primo tempo per i lagunari Pierini al 3' e per i sanniti Tello al 49'; nel secondo tempo per i veneti Pohjanpalo.