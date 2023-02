Serie A, Roma-Empoli, formazioni

Roma-Empoli sabato alle 18 è il secondo anticipo della 21/ma giornata

L'Empoli affronta all'Olimpico la Roma di Mourinho, e il suo allenatore Paolo Zanetti mette in guardia i suoi, dopo il ko dei giallorossi in Coppa Italia contro la Cremonese. "La Roma è una grande squadra, con un grandissimo allenatore in panchina e con una tifoseria straordinaria. Questo a prescindere dagli eventi, sia in campionato sia in Coppa Italia. In campionato arriva da un momento positivo. L'eliminazione dalla Coppa non sposta i valori che ha la Roma sia nei singoli, sia nel collettivo. Per noi resta una partita molto difficile e quindi, senza soffermarmi sull'avversario, dobbiamo fare bene noi".

Nell'ultima trasferta i toscani hanno battuto l'Inter a San Siro: "L'ultima gara disputata contro una grande squadra - spiega Zanetti - ci ha aperto un po' gli occhi, alla fine ce la possiamo fare anche noi. C'eravamo già andati vicini, poi è accaduto (prima col Napoli, poi la vittoria a Milano contro l'Inter ndr.). E questo deve darci la consapevolezza che possiamo farlo se andiamo in campo con convinzione, senza paura o timore reverenziale. Se mettiamo in campo le nostre certezze. Poi il risultato è figlio anche delle individualità dell'avversario. A me interessa quello che farà l'Empoli in campo".

Azzurri però reduci dalla rimonta del Torino, da 2-0 a 2-2 nel finale: "Siamo ancora rammaricati e questo deve metterci chiaro in testa che in serie A non puoi abbassare mai l'attenzione. Questa gara deve essere per noi una lezione". Il tecnico commenta anche le ultime mosse di mercato del club, Bajrami ceduto al Sassuolo e gli arrivi di Piccoli e Vignato: "Bajrami lo ringrazio per ciò che ci ha dato. Ha raggiunto il suo obiettivo, quello di migliorare la sua posizione professionale. Ultimamente stava facendo delle buone prestazioni. Gli faccio in bocca al lupo per la sua nuova esperienza nel Sassuolo. Sono arrivati due ragazzi interessanti. Vignato sopperisce alla partenza di Bajrami. Piccoli è arrivato visto che Destro ha ancora tempo per recuperare. Non me li aspettavo sinceramente. Per me l'obiettivo era mantenere l'ossatura del gruppo. E invece alla fine abbiamo aumentato numericamente. Piccoli è forse più allenato di Vignato. Per entrambi ci vorrà un po' di tempo per arrivare al top".

Probabili formazioni d

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 59 Zalewski, 4 Cristante, 8 Matic, 92 El Shaarawy; 21 Dybala, 7 Pellegrini; 9 Abraham. (99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 14 Llorente, 19 Celik, 68 Tahirovic, 20 Camara, 52 Bove, 62 Volpato, 11 Belotti, 18 Solbakken). All.: Mourinho. Squalificati: nessuno Diffidati: Cristante, Mancini, Smalling, Zaniolo Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Spinazzola, Zaniolo.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 24 Ebuhei, 6 De Winter, 33 Luperto, 65 Parisi, 11 Akpa Akpro, 18 Marin, 25 Bandinelli; 35 Baldanzi; 19 Caputo, 9 Satriano. (1 Perisan, 22 Ujkani, 4 Walukiewicz, 30 Stojanovic, 3 Cacace, 20 Degl'Innocenti, 32 Haas, 8 Henderson, 21 Fazzini, 36 Guarino, 55 Vignato, 14 Pjaca, 28 Cambiaghi, 91 Piccoli). All.: Zanetti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bandinelli e Akpa Akpro. Indisponibili: Destro, Tonelli, Ismajli, Grassi. Arbitro: Dionisi di L'Aquila Quote Snai: 1.50; 4.25; 7.00.