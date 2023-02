Serie A: Monza-Sampdoria, formazioni

Monza -Sampdoria in campo alle 20.45

Il Monza si approccia "alla più difficile partita da che sono qui". Parola di Raffaele Palladino, che alla vigilia della sfida alla Sampdoria non vuole concedersi il rischio di sottovalutare la gara, dopo i recenti risultati positivi. "La Samp è una squadra viva, le cose ultimamente non le sono girate bene. Certo, ci fanno piacere gli attestati di stima ricevuti, ce li prendiamo e li custodiamo. Ma non accetto l'ipotesi di prendere sotto gamba un impegno, perché rischieremmo di rovinare questo momento bellissimo. In serie A non ci sono favoriti e sfavoriti, le partite sono tutte complicate e le piccole hanno dimostrato di saper vincere anche con le grandi". Palladino tenta di non perdere il profilo basso con cui ha approcciato gli impegni precedenti: "Tutti vorrebbero che dicessi che il nostro obiettivo è un altro, ma dobbiamo essere consapevoli che siamo una neopromossa e che il nostro scudetto sarà la salvezza: siamo concentrati su quello".

Probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Caldirola, 3 Pablo Marì, 55 Izzo; 19 Birindelli, 32 Pessina ,6 Rovella, 30 Carlos Augusto; 84 Ciurria, 17 Caprari; 47 Mota Carvalho (89 Cragno, 91 Sorrentino, 2 Donati, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 F. Carboni, 12 Sensi, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 37 Petagna, 77 D'Alessandro, 80 Vignato). All. Palladino. Squalificati: Sensi Diffidati: Rovella Indisponibili: nessuno

Sampdoria (3-4-1-2): 1 Audero; 17 Nuytinck, 15 Colley, 2 Amione; 37 Leris, 8 Rincon, 20 Winks, 3 Augello; 7 Djuricic; 23 Gabbiadini, 10 Lammers. (22 Turk, 21 Murillo, 29 Murru, 16 Paoletti, 4 Gunter, 80 Cuisance. 4 Ilkhan, 30 Malagrida, 59 Zanoli, 27 Quagliarella, 28 Yepes). All.: Stankovic. Squalificati: nessuno. Diffidato: Sabiri. Indisponibili: Conti, De Luca, Pussetto, Sabiri, Trimboli. Arbitro: Chiffi di Padova Quote Snai: 1.80; 3.50; 4.75