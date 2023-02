Serie A, Cremonese-Lecce

Cremonese-Lecce sabato alle 15 apre la 21/ma giornata di campionato di Serie A

Riprendere la marcia verso la salvezza interrotta dopo lo stop contro Verona e Salernitana. Il Lecce di Marco Baroni partirà per Cremona con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle il doppio passaggio a vuoto, contro una formazione che avrà dalla sua, forse, una delle ultime possibilità di salire sul treno verso la permanenza nel massimo campionato. Questo il pensiero del tecnico giallorosso sul momento che sta vivendo la sua squadra: "Siamo incorsi in due battute d'arresto in due ottime partite in cui abbiamo fatto più passaggi, cross e tiri - dice Baroni nella conferenza della vigilia. E' questione di episodi, ma ciò che conta è la prestazione della squadra: ed io parto sempre da questo". "Sono percorsi - aggiunge - che in un campionato ci stanno, ma ora è necessario giocare le gare con attenzione, determinazione e capacità di essere sempre dentro la partita". Si va a Cremona, in una gara che si annuncia difficile e delicata per entrambe le formazioni: "Sono incroci diretti, gare in cui non serve fare un passo indietro ma un passo avanti in termini di attenzione, voglia e coraggio. Dobbiamo avere rispetto ma non paura. La Cremonese - sostiene - è una squadra che ha grandi valori, la prestazione è nelle nostre gambe e nella nostra voglia che dobbiamo mettere in campo". Infine una battuta sul calciomercato che si è chiuso pochi giorni fa: "Siamo contenti perché non era un mercato facile. Abbiamo portato dentro dei ragazzi che incarnano i valori della squadra, che ci danno qualità ed esperienza e si sono già inseriti bene nel gruppo", conclude Baroni.